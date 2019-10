Maiori. In seguito alla frana di giovedì 17 ottobre disposta chiusura totale al traffico del tratto interessato

Maiori. Il Responsabile struttura territoriale premesso che nella giornata del 17.10.2019, lungo la S.S. 163 “Amalfitana”, al km 38+000 circa, si è registrato il distacco di un masso dal versante di monte che ha invaso la predetta statale; che, per quanto sopra, si è provveduto ad interdire la circolazione nel tratto di statale interessato dall’evento di che trattasi, nelle more dei dovuti accertamenti quali ,tra l’altro, quelli attivati dalla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile – Genio Civile di Salerno; – che, con pec in data 18.10.2019, a seguito dei suddetti accertamenti, è stato anticipato il verbale di constatazione Somma Urgenza, dal quale si evince il permanere delle condizioni che hanno indotto la chiusura al transito di cui sopra. Visti gli artt. 5-6-21-39 e 40 del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, come modificato dal D.L.vo n.360 del 10.09.1992 (Codice della Strada), il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cantieri, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, – il verbale di constatazione Somma Urgenza anticipato con pec del 18.10.2019 dal Comune di Maiori. Considerate le condizioni di emergenza occorre confermare la chiusura al transito del tratto di S.S. 163 “Amalfitana” tra il km 37+800 circa ed il km 38+200 circa, in precedenza attuata. Sentito il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete, il parere favorevole Capo Centro, il parere favorevole Capo Nucleo, ordina la chiusura al traffico su S.S. 163 Amalfitana dal km 37+800 al km 38+200, conferma la chiusura totale della carreggiata, su tutte le corsie, a partire dalle ore 16.00 del 18 ottobre 2019 che interesserà tutti gli utenti. Per tutti i veicoli da o verso Maiori il percorso consigliato è SP 2 a-b (bivio valico di Chiunzi) o in alternativa ex SS 366 “Agerolina” (bivio per Amalfi).

