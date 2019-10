Maiori, Croce Rossa Italiana Costa Amalfitana: il 1 e 2 novembre esercitazione nazionale di Protezione Civile

Maiori sarà parte dell’esercitazione nazionale di protezione civile, organizzata dalla Croce Rossa Italiana e che vede coinvolte tutte le Regioni d’Italia. Le simulazioni avranno luogo venerdì 1 novembre al Porto Turistico di Maiori dalle 18:30 alle 21:30 e sabato 2 novembre in località Demanio di Maiori dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Tali esercitazioni rientrano nell’ambito del progetto di Protezione Civile Emer Campania 2019.

L’obiettivo dell’esercitazione è testare e migliorare ulteriormente le capacità tecniche della Croce Rossa Italiana

di rispondere in modo coordinato ed efficace. Il Comitato Costa Amalfitana attraverso tali simulazioni, mostrerà alla cittadinanza le buone pratiche di prevenzione e protezione civile, da mettere in campo in risposta alle emergenze e gli obiettivi a favore della popolazione da assistere in caso di calamità.

Sarà un importante momento del percorso formativo e addestrativo dedicato ai nostri volontari specializzati nelle attività di emergenza, che sarà condiviso da tutti i volontari dell’Associazione a livello Nazionale e Regionale. In Campania infatti, il Campo Base CRI di Cercola che sarà installato nello Stadio G. Piccolo, ospiterà il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca.