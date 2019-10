La storia di Silvia Boidi: ha nuotato da Salerno a Positano

Silvia Boidi e vive a Torino, ed è nuotatrice di gran fondo non agonista con già numerose imprese all’attivo. Infatti Silvia ha effettuato la traversata dello stretto di messina e tre volte le bocche di Bonifacio come prima donna ad attraversarle. Poi da Castellammare a Sorrento, da Savelletri a Pilone sulla costa di Brindisi, dalle Eolie alla Sicilia. Ancora da Vico Equense a Capri, Da Ischia a capri 30 km ed infine lo scorso anno ha nuotato per 28 km da Rio Marina dell’Isola d’Elba al Golfo di Lacona dell’isola Corbella.

Quest’anno, il 9 luglio una nuova impresa: Silvia ha effettuato la traversata da Salerno a Positano 30 km con correnti contrarie e mare mosso a tratti: 13 ore continuate di nuoto intervallate soltanto ogni 2 ore da un sorso di sali minerali bevuti dal mare senza risalire in barca. Tutto questo chiaramente è avvenuto in totale sicurezza, infatti Silvia è stata monitorata costantemente con il gommone da Francesco de La Tartaruga Diving di Salerno.