La Royal Clipper incanta sempre nella rada di Amalfi

Una Amalfi trepida di turisti, in una giornata tutt’altro che autunnale, ha assistito alla maestosa presenza della Royal Clipper nella sua rada. Un imbarcazione che da molto tempo vediamo viaggiare tra le coste e gli arcipelaghi della nostra Campania, che è diventata un’attrazione ogni qualvolta irrompe nelle acque della Divina, diventando uno dei soggetti più fotografati, da incastonare all’interno del verdeggiante e frastagliato paesaggio costiero, presidiato dalle antiche torre marinare.

Il veliero battente bandiera maltese porta con sé quell’aurea romantica, rievocando dipinti ad olio del periodo borbonico. La Royal Clipper con i suoi cinque alberi, quest’oggi privi delle sue 42 vele quadre, partito da Sorrento e dopo aver costeggiato Punta Campanella, ha fatto “sosta” ad Amalfi prima di partire alla volta della Sicilia, dove attraccherà a Taormina. Con i suoi 132,74 metri ed una stazza di 4.425 tonnellate, questo veliero è il veliero più grande del mondo e può trasportare circa 200 passeggeri, oltre i 160 dell’equipaggio.

La Royal Clipper è uno velieri da crociera di punta della compagnia della compagnia svedese Star Clipper. Queste imbarcazioni di lusso assicurano livelli di comfort analoghi a quelle a propulsione meccanica, ma con il vantaggio di poter fare scalo in angoli di sogno, date le loro dimensioni più ridotte. La cucina su queste navi di ottimo livello. Esistono inoltre una spa per la cura del corpo e un piano bar per le serate. Sul ponte ci sono tre piccole piscine e a poppa, con piattaforma davanti a luoghi pittoreschi, consentendo bagni in mare.

Questo veliero è una replica del Preussen tedesco del 1902, il suo antenato. Le altre due unità della flotta della compagnia di navigazione svedese sono la Star Clipper e la Star Flyer, di 2.300 tonnellate, che ogni anno hanno come destinazioni i Caraibi e il Canale di Panama, il Mediterraneo e i mari del Sud Est Asiatico. Mancando a bordo le grandi attrazioni delle normali navi da crociera si vive in un clima molto rilassato, dove è possibile assistere a lezioni di navigazione, e godere dei panorami dalle cime degli alberi.