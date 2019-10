Due ristoranti di Maiori e Cetara nella Guida Ristoranti d’Italia 2020 di Gambero Rosso

Gambero Rosso è ormai celebre per la tradizionale Guida Ristoranti d’Italia, che si tramanda ormai da quasi 30 anni. Sul sito di Gambero Rosso è stata dunque pubblicata la lista che elenca i migliori ristoranti in Italia 2020. In questa lista sono numerosi i ristoranti di Costiera e Penisola, ma anche del resto della Campania. Gambero rosso ha suddiviso varie liste per categoria, tenendo in considerazione che dalla prima edizione del 1991 della guida fino ad oggi, molte cose sono cambiate e quindi anche questa guida adottando una rivoluzione nelle valutazioni.

In questa rinomata lista, spiccano i nomi del ristorante “Al Convento” di Cetara ed “Il Faro di Capo d’Orso” a Maiori, oltre ai vari “Torre del Saraceno” di Vico Equense e “Quattro passi” di Massa Lubrense.

Il Faro di Capo d’Orso

Al Convento