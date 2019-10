Costiera amalfitana, l’influencer brasiliana Pricylla Pedrosa si rilassa a Positano ed Amalfi

Non sembra terminare mai il flusso di turisti in Costiera Amalfitana. Questo mese di ottobre è stato caratterizzato da un caldo anomalo che si è palesato un po’ per tutto il Belpaese: le temperature massime raggiunte in alcune giornate state più tipiche della metà di settembre più che della fine di Ottobre. Sono stati raggiunti, infatti, ancora una volta i 30°C in posto come la Sardegna, mentre in Campania e in Sicilia si sono registrati i 28°. Una situazione davvero anomala che continuerà anche per i prossimi due giorni visto che il vortice ciclonico destinato a portare maltempo non arriverà prima di venerdì.

Un caldo che i visitatori della Divina non si sono lasciati scappare. In tantissimi hanno deciso di approfittare e godersi gli splendidi panorami della Costiera Amalfitana e tanti sono i vip e le celebrità presenti sul territorio. Ultima arrivata è la bella influencer brasiliana Pricylla Pedrosa. Questa ha postato diverse foto che la ritraggono a Positano ed Amalfi.

Con quasi 1 milione di follower su Instagram e oltre 40.000 visualizzazioni sulle sue storie, l’influencer digitale Pricylla Pedrosa è una dei più grandi riferimenti quando si tratta di bellezza e stile di vita. L’autenticità e la conoscenza di Pricylla Pedrosa hanno fatto sì che i suoi profili sui social media raggiungessero una portata globale, rendendola un riferimento per le principali tendenze della moda e l’ispirazione per clienti e rivenditori in tutto il Brasile. Imprenditrice per natura, Pricylla Pedrosa ha lanciato collezioni firmate esclusive le quali sono acquistabili online. Laureata in ingegneria alimentare e la sua passione è sempre stata il mondo della moda. È stata eletta Miss Goiás nel 2004 e ha anche vinto il 4 ° posto a Miss Brasile.