Cetara, parcheggio nella roccia da 360 posti auto: progetto finanziato dalla Regione Campania

Un progetto da 300mila euro, per un parcheggio nella roccia a Cetara, sul modello del Luna Rossa di Amalfi. Questa è l’opera finanziata dalla Regione Campania, che prevede la realizzazione di 360 posti auto. Lo scorso 16 ottobre, con Delibera di Giunta numero 490 è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo al Protocollo di intesa tra Regione Campania, ACaMIR e le Amministrazioni locali del 2 agosto 2017, per la realizzazione di Interventi per la mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina.

“Il nostro lavoro per migliorare Cetara prosegue invariato e sempre più attivo – si legge nella nota, in manifesti affissi dal Comune di Cetara – in particolare negli ultimi anni ci siamo spesi incessantemente per questo progetto e grazie anche al costante impegno ed alla riconoscenza nei confronti del nostro operato da parte del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, abbiamo ottenuto un altro risultato notevole che porterà numerose migliorie, in molti modi differenti, al nostro paese”.

Il garage nella roccia, che sarà realizzato nella zona dell’Hotel Cetus, prevede anche dei percorsi interni: uno da 180 metri che conduce a Piazza Mercato, nella parte alta del borgo marinaro, l’altro da 200, che collegherà alla spiaggia. Un operazione di restyling anche dal punto vista urbanistico dunque, che consentirà al sindaco Fortunato Della Monica di liberare gli spazi di Piazza Martiri Ungheresi e del porto dalle automobili, rendendo più bello un paese che gode già di una notevole presenza di turisti, che giungono in costiera per apprezzare i suoi scorci e le sue specialità.