Capri nei magnifici scatti di Gray Malin: nel libro “Italy” il fotografo esalta la costa

Paesaggi marini, spiagge, colori e soprattutto foto aeree spettacolari. Questo è lo stile di Gray Malin, 33enne artista texano, che grazie ai sui scatti su Instagram conta 300.000 follower, oltre ad aver realizzato diversi libri. Con le ultime foto realizzate in Italia, il fotografo celebra insieme la sua ultima pubblicazione “Italy” e la collaborazione con Bulgari, affidando una sua foto per il nuovo profumo maschile Man Wood Neroli, ispirato alle piante e i fiori della macchia mediterranea.

“Il profumo mi ricorda i giorni di sole che ho trascorso lungo la costa italiana – ha rivelato Malin, alla rivista statunitense Out.com – Completa la mia memoria visiva del tempo trascorso lì.” Protagonista della campagna pubblicitaria è Capri, che da Malin è stata ripresa nel suo consueto stile, ma incredibile è soprattutto lo scatto aereo dei Faraglioni. L’isola azzurra non è l’unico paesaggio catturato, infatti gli scatti sono frutto di sei anni di lavoro in giro per l’Italia, tra la Costiera Amalfitana, Capri, la Toscana, la Sicilia e altre località marine.

Malin ha raccontato questa esperienza in un’intervista al magazine di riferimento del mondo LGBT. “Amo con tutto il cuore l’Italia – spiega l’artista – Sono ispirato da ogni suo luogo, dalla sua splendida costa alle città affollate, e naturalmente, dalla sua ricca cultura e l’influenza La Dolce Vita. Tuttavia, per questo libro ho scelto di concentrarmi davvero sulla costa italiana poiché sento che l’atmosfera, i paesaggi e lo stile di vita sono senza eguali. Anche se ho girato molte aree, per il libro ho voluto concentrarmi sul Lago di Como, la Costiera Amalfitana, la Puglia, Capri, la Toscana, le Cinque Terre, la Sicilia e Portofino.”

Nel libro si inaugura la serie di pose chiamate La Dolce Vita: “La Dolce Vita è stata ispirata dal stile di vita glamour italiano che ha incantato il mondo negli anni ’50. Queste fotografie sono state scattate in uno stile più documentario, che è diverso dalle altre mie opere. Volevo catturare e rappresentare l’opulenza che la Riviera italiana che un tempo rappresentava il lusso della costa italiana.” L’autore degli scatti si è poi immerso il più possibile nella realtà costiera consigliando ai lettori di “mangiare quanta più cucina autentica possibile e bere quanto più vino locale possibile! Noleggiate una barca di un giorno e fate un giro con un Aperol Spritz in mano, e visitate il Colosseo a Roma.”

Come abbiamo detto prima, il pezzo forte di questa serie è la ripresa aerea dei Faraglioni di Capri, e Malin svela nella rivista cosa ha fatto per realizzarla: ““Ho noleggiato un elicottero e ho rimosso la porta. Ho volato con un pilota esperto sopra Faraglioni per catturare questo scatto.”