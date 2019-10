Alpha a Piano di Sorrento. Nella Parrocchia di Mortora ci si interroga sul cristianesimo dalla cena al video ai gruppi in Chiesa . Questa sera qualcosa di sorprendente nella Chiesa di Mortora guidata da don Rito Maresca. La fede deve sorprendere per essere viva, altrimenti diventa una passivo ascoltare o recitare. Vedere in chiesa decine di persone seduti in gruppi discutendo di Dio o del significato della propria esistenza, dopo aver consumato un pasto in chiesa, lascia sorpresi. E la sorpresa impone delle domande, la risposta è che è iniziato il corso col metodo Alpha a Piano, uno dei pochi posti in provincia di Napoli e in Campania a farlo, ma non nel mondo.

Oltre 24 milioni di persone hanno provato Alpha in 169 paesi ed è stato tradotto in 112 lingue diverse

I primi passi si sono tenuti nel 1990 ad HTB (Holy Trinity a Brompton Road), a Londra [hyperlink to htb.org, new tab]. Poi Nicky Gumbel ne ha assunto la direzione e ha scoperto che molte persone al di fuori della chiesa volevano esplorare la fede cristiana. Ora Alpha si tiene in tutte le chiese del mondo tra cui nella Chiesa Cattolica, in quella Ortodossa e in tutte le denominazioni protestanti.

Alpha è un corso di 11 settimane per esplorare la fede cristiana. Ogni argomento trattato pone una domanda riguardo la fede affinché tutti possano discuterne liberamente. Viene svolto in tutto il mondo: nelle chiese, nelle università, nelle case… Ogni Alpha ha in comune tre aspetti: il cibo, la presentazione di un tema e una conversazione libera in piccoli gruppi.

Cibo:

Che si tratti di un gruppo di amici riuniti intorno a un tavolo da cucina, o una merenda davanti a un caffè e a una torta, oppure davanti ad una buona cena italiana, il cibo aiuta ad avvicinare le persone. Non è diverso in Alpha. Tutte le sessioni iniziano con il cibo: è un ottimo modo per fare comunità e per conoscersi

Video:

I video (talk) sono stati progettati per coinvolgere e ispirare la conversazione. Di solito durano al massimo trenta minuti, dal vivo o riprodotti in video. Ci si interroga riguardo le grandi domande della vita e della fede cristiana come ad esempio: Chi è Gesù? Come possiamo avere fede? Perché pregare? Come ci guida Dio?

Piccolo gruppo:

Probabilmente è la parte più importante di Alpha: in un piccolo gruppo si vive la possibilità di condividere pensieri e idee sul tema affrontato. Nessuno è obbligato a parlare (sul serio!), è semplicemente un tempo per ascoltare dagli altri, contribuire con il proprio punto di vista in un ambiente libero, amichevole e aperto.

Un gran lavoro da parte dello staff della parrocchia , bravissimi i ragazzi a spiegarci le dinamiche e per chi la vive un’esperienza straordinaria che avvicina alla fede e a se stessi.