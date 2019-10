Agerola – Cetara doppio intervento dello CNSAS: turisti in difficoltà tratti in salvo

Doppio intervento, nella giornata di oggi, per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS. In tarda mattinata di oggi, su richiesta della Polizia Municipale e dei Carabinieri di Agerola (NA), siamo partiti per rintracciare due turisti con perdita di orientamento sul sentiero di Monte Tre Calli. Fortunatamente i due sono riusciti a ritrovare la strada e quindi hanno avvisato la Centrale Operativa del 112 che ha provveduto a disallertare gli operatori CNSAS in movimento. Alle ore 16.30, invece, il 118 Salerno ha richiesto impiego delle squadre territoriali del CNSAS per un uomo di 62 anni di Cetara (SA) con una sospetta problematica cardiaca. L’uomo, in compagnia di altre persone, era intento a salire verso la località Avvocatella da Corpo di Cava quando ha avvertito un malore acuto tale da richiedere la chiamata al 118. La C.O.118 ha inoltre attivato il servizio di elisoccorso della base HEMS di Salerno – Costa d’Amalfi dopo aver ricevuto le coordinate del richiedente via whatsapp.

L’equipaggio di elisoccorso, dopo un breve sorvolo, ha individuato l’obiettivo e provveduto a calare gli operatori HEMS con il verricello. Tecnico di elisoccorso CNSAS, medico ed infermiere hanno provveduto a valutare, stabilizzare e recuperare velocemente il paziente. Le squadre territoriali CNSAS, giunte poco dopo, hanno ricevuto l’ordine di rientrare dopo essersi sincerate del termine operazioni. Il paziente è stato ricoverato, in terapia intensiva, all’Ospedale San Leonardo e Ruggi D’Aragona di Salerno.