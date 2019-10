Accadde oggi 5 ottobre

869 – Si tiene il Concilio di Costantinopoli IV

1116 – Sardegna: consacrazione della basilica di Saccargia

1143 – Indipendenza del Portogallo

1273 – Carlo I d’Angiò sancisce col diploma di Alife la suddivisione dell’Abruzzo: a nord il Giustizierato d’Abruzzo Ulteriore (Ultra flumine Piscaria) ed a sud il Giustizierato d’Abruzzo Citeriore (Citra flumine Piscaria)

1450 – Ludovico IX di Baviera fa espellere tutti gli Ebrei che rifiutano il battesimo cristiano dal suo territorio

1465 – Luigi XI di Francia firma il trattato di pace con la Lega del bene pubblico

1550 – In Cile viene fondata la città di Concepción

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1665 – Viene fondata l’Università di Kiel in Germania dal duca Cristiano Alberto di Holstein-Gottorp

1690 – Roma: nasce la famosa Accademia dell’Arcadia

1722 – Matrimonio tra Carlo di Wittelsbach e Maria Amalia d’Asburgo.

1750 – A Milano si rappresenta la prima de Il teatro comico di Carlo Goldoni

1789 – Settemila donne, partite a piedi all’alba da Parigi, giungono nel pomeriggio alla reggia di Versailles, reclamando provviste di pane e altri alimenti, e chiedendo al re di trasferirsi in città. Il giorno dopo il sovrano si trasferisce al palazzo delle Tuileries

1795 – Insurrezione realista del 13 vendemmiaio, a Parigi, repressa dalla truppa comandata dal giovane Napoleone Bonaparte nominato nello stesso giorno, all’improvviso, comandante della piazza di Parigi, con l’incarico di salvare la Convenzione Nazionale dalla minaccia dei monarchici

1864 – Calcutta viene quasi completamente distrutta da un ciclone, circa 60.000 i morti

1892 – Quasi tutta la Banda Dalton, una delle più famosi bande criminali del Far West, viene sterminata durante l’attacco alla First National Bank di Coffeyville, Kansas

1908 – La Bulgaria dichiara l’indipendenza dall’Impero Ottomano – Ferdinando I di Bulgaria diventa zar

1930 – Il dirigibile britannico R101c si schianta in Francia, mentre effettua il suo volo inaugurale verso l’India

1936 – La Marcia di Jarrow si avvia verso Londra

1944 – In Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne

1947 – Il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca

1948 – Ad Ashgabat, Turkmenistan, un terribile terremoto causa 110.000 morti

1953 – Earl Warren giura come 14° giudice capo della Corte Suprema degli Stati Uniti

1954 – I governi di Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia firmano il Memorandum di Londra, Trieste verrà restituita all’Italia il 26 ottobre dello stesso anno

1962 – Esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do

Esce nel Regno Unito il primo film della serie dell’Agente 007, James Bond, Agente 007 – Licenza di uccidere (Dr. No)

1966 – Nei pressi di Detroit un sistema di raffreddamento malfunzionante causa una parziale fusione del nucleo alla Centrale elettronucleare Enrico Fermi. La radiazione venne tuttavia contenuta

1970 – Montréal (Canada), Il commissario britannico al commercio James Cross viene rapito da membri del gruppo terroristico Fronte di Liberazione del Québec (FLQ)

1973 – Firma della Convenzione europea sui brevetti

1984 – Marc Garneau diventa il primo canadese nello spazio, a bordo dello Space Shuttle Challenger

1991 – Linus Torvalds pubblica la prima versione del kernel Linux

1993 – Papa Giovanni Paolo II pubblica l’enciclica Veritatis splendor

1994 – Omicidio di massa in Svizzera di 48 membri dell’Ordine del Tempio Solare

1999 – Nel disastro ferroviario di Ladbroke Grove in Inghilterra muoiono 31 persone

2000 – Dimostrazioni di massa a Belgrado portano alle dimissioni di Slobodan Milošević

2003 – Akhmad Kadyrov viene eletto presidente della Cecenia

In Somalia, a Borama (Somaliland), viene uccisa Annalena Tonelli, missionaria italiana, forlivese, presso l’ospedale da lei fondato

2014 – Durante il GP del Giappone, il pilota Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio. Entrato subito in coma, il pilota francese morirà 9 mesi dopo