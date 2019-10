Accadde oggi 1 ottobre

1200 a.C. – Nasce Gilgamesh.

331 a.C. – Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Gaugamela, detta anche battaglia di Arbela.

844 – Una flotta vichinga saccheggia la città araba di Siviglia.

965 – Consacrazione di papa Giovanni XIII.

1061 – Elezione di Papa Alessandro II.

1701 – Matthieu Garigue viene ricevuto dalla Chiesa riformata francese dell’Aia.

1774 – Viene costituita dal Re di Sardegna, Vittorio Amedeo III, la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende direttamente la Guardia di Finanza.

1788 – Nguyễn Huệ si dichiara imperatore del Vietnam.

1791 – Prima sessione dell’assemblea legislativa francese.

1795 – Il Belgio viene conquistato dalla Francia.

1800 – La Spagna cede la Louisiana alla Francia con il trattato di San Ildefonso.

1811 – La prima nave a vapore del Mississippi arriva a New Orleans.

1818 – Comincia il Congresso di Aquisgrana.

1869 – L’Austria emette la prima cartolina postale.

1880 – John Philip Sousa diventa direttore della banda musicale dei Marines statunitense.

Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine.

1887 – Il Belucistan viene conquistato dall’Impero britannico.

1888 – Viene ricevuta la seconda lettera da parte di Jack lo squartatore.

1890 – Il Congresso degli Stati Uniti fonda il Yosemite National Park.

1891 – In California viene inaugurata l’Università di Stanford.

1898 – Lo Zar Nicola II espelle gli Ebrei dalle principali città russe.

1903 – I Boston Americans giocano contro i Pittsburgh Pirates nella prima gara delle moderne World Series di baseball.

1906 – Nasce la Confederazione Generale del Lavoro.

1918 – Forze arabe guidate da Lawrence d’Arabia conquistano Damasco.

1928 – L’Unione Sovietica introduce il Piano quinquennale.

1929 – L’Unione Sovietica introduce il Calendario rivoluzionario sovietico.

1931 – Il George Washington Bridge collega New Jersey e New York.

1936 – Francisco Franco viene nominato capo del governo nazionalista in Spagna.

1938 – La Germania si annette i Sudeti.

1943 – Seconda guerra mondiale: Napoli viene occupata dai soldati Alleati.

1946 – I principali esponenti del Nazismo vengono condannati al Processo di Norimberga.

Viene fondata l’associazione Mensa.

1949 – Mao Zedong dichiara la costituzione della Repubblica Popolare Cinese.

1958 – La NASA viene creata per sostituire la NACA.

1960 – La Nigeria ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1961 – Il Camerun orientale e quello occidentale si uniscono a formare la Repubblica Federale del Camerun.

1964 – Il Free Speech Movement viene lanciato dal campus dell’Università di Berkeley.

Lo Shinkansen, primo treno ad alta velocità giapponese, inizia il servizio tra Tokyo e Osaka.

1965 – Suharto reprime un tentativo di colpo di Stato in Indonesia.

1969 – Il Concorde infrange la barriera del suono per la prima volta.

1971 – Il Walt Disney World Resort apre ad Orlando, in Florida.

1975 – Le Isole Ellice si separano dalle Isole Gilbert, e prendono il nome di Tuvalu.

Le Seychelles ottengono l’autogoverno interno.

Muhammad Ali batte Joe Frazier in un incontro di pugilato disputato a Manila.

1976 – In Italia per l’ultima volta si avvia l’anno scolastico in questo giorno.

1978 – Tuvalu ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1979 – Gli Stati Uniti restituiscono la sovranità sul Canale di Panama a Panama.

1982 – L’Epcot Center apre a Walt Disney World Resort.

Helmut Kohl sostituisce Helmut Schmidt come Cancelliere tedesco, attraverso un voto di sfiducia costruttiva.

1985 – Le forze aeree israeliane bombardano il quartier generale dell’OLP a Tunisi.

1994 – Palau ottiene l’indipendenza dalle Nazioni Unite.

1998 – Vladimir Putin diventa un membro permanente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa.

2005 – Un attacco terroristico a Bali uccide 19 persone.

2009 – Un violento nubrifragio colpisce la Sicilia, soprattutto nelle città di Messina e Palermo, con decine di morti e di dispersi. Proclamato lo stato d’emergenza.

2013 – Al largo di Lampedusa un barcone con più di 400 migranti prende fuoco. Numerosi i morti.

2017 – Referendum sull’indipendenza della Catalogna. Con oltre due milioni di voti.

In Germania entra in vigore la legge che consente matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il primo matrimonio viene celebrato tra Bodo Mende e Karl Kreile.