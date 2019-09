Tordigliano, Vico Equense c’è! Volontari del Faito intervenuti, incendio spento, strada libera. Sono intervenuti loro , gli angeli del Faito, gli AVF. Sono una garanzia per la loro bravura e conoscenza del territorio , la strada statale amalfitana 163 da Positano a Piano di Sorrento è libera e aperta e senza incendio. Resta da scoprire questo “cinghiale” a due zampe che sta manovrando dietro a questo evidente disegno criminale che vuole portare a chiudere una arteria fondamentale per la Costiera amalfitana e la Campania, che si trova fra le competenze dell’ANAS , conflitti fra privati , e due province, Salerno e Napoli, una tragedia sociale, non solo turistica, da evitare assolutamente. . Da Positanonews Grazie di cuore ragazzi