Temporali e grandine al Nord Italia, pioggia anche in Costa d’ Amalfi e Sorrento , arriva l’autunno. Ma, per quanto riguarda la Campania, ci saranno ancora giorni di beltempo.

Oggi burrasca autunnale con forti piogge, nubifragi, temporali e grandine. Ma vediamo meglio nel dettaglio cosa ci attende, secondo le previsioni de ilmeteo.it. La giornata festiva assume un aspetto decisamente diverso rispetto al giorno precedente, anche se non per tutti. L’attesa perturbazione atlantica comincerà a dispensare molte nubi e qualche pioggia già nel corso della mattinata, sia al Nord Ovest sia sulle coste di Toscana, Lazio e Sardegna orientale.

Col passare delle ore i venti, in rinforzo da Scirocco, contrasteranno con quelli di Tramontana provocando un intenso peggioramento sulla Liguria, dove si potranno registrare forti precipitazioni per parecchie ore, anche con locali nubifragi. Il maltempo si acutizzerà anche sulla Toscana specie lungo tutte le coste e l’entroterra del grossetano. Tra il pomeriggio e la sera, le precipitazioni anche a carattere temporalesco e con grandine si estenderanno a tutto il Nord, al resto della Toscana, del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo. Tempo più asciutto, ma con copertura nuvolosa consistente sul resto del Sud e sulle due Isole Maggiori.

Si invita a prestare attenzione anche ai forti venti che si orienteranno da Scirocco su tutti i mari con rinforzi ulteriori sul medio e basso Tirreno. Le miti correnti sciroccali inoltre, contribuiranno a far crescere di qualche grado le temperature in particolare laddove non vi saranno piogge o temporali.Un’area di instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale dalla notte ha raggiunto l’Italia determinando “un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna”. Lo comunicano gli esperti del Dipartimento della protezione civile che hanno emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi “allerta arancione” per rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta la Toscana e su gran parte della Liguria, bacini centrali e di levante. “Allerta gialla” nei restanti settori liguri e su parte di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, su tutti i bacini di Umbria e Lazio e sulla Sardegna centro-orientale.