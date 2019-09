Studiare il russamento e le apnee previene danni a cuore e cervello. Ce ne parla il dr. Tartaglia

Il dottor Tullio Tartaglia è uno dei medici più famosi e conosciuti della Campania . Medico otorino, della tiroide e rinoallergologo, esercita in molte zone della Penisola Sorrentina , quali Piano di Sorrento, Vico Equense, Sant’Agata e Capri. Dopo la laurea a Siena ha perfezionato gli studi e la pratica all’Università di Bordeaux in Francia, all’ospedale San Raffaele di Milano e a Pisa.

Il dottor Tartaglia, oggi ci parlerà del russamento notturno e delle apnee. Esistono diversi studi per prevenire danni a cuore e al cervello.

La polisonnografia studia russamento e apnee ;si effettua mediante uno strumento fornito dal medico chiamato polisonnigrafo, che consiste nel monitoraggio continuo di diversi parametri durante l’arco temporale di una notte.

Il polisonnigrafo è poco ingombrante e di facile applicazione, viene fatto indossare al paziente che poi ritorna comodamente a casa sua per trascorrere la notte ed il mattino dopo effettuerà la riconsegna dell’apparecchio al medico che ne leggerà i dati ed elaborerà una diagnosi. L’esecuzione domiciliare della polisonnografia è vantaggiosa per il paziente perché elimina il disagio sia pratico che psicologico di dover trascorrere la notte in una struttura ospedaliera.

I parametri che si ottengono permettono di stabilire la gravita’ dell’OSAS ovvero la sindrome delle apnee notturne e stabilire se è trattabile con farmaci o per via chirurgica.

Dott.Tullio Tartaglia Specialista in Otorinolaringoiatria

Master in Diagnosi e terapia del Russamento Università la Sapienza Roma