Sorrento, nuove analisi Arpac. Torna la balneabilità al Capo

A sole 24 ore dalle precedenti analisi delle acque, in località Capo di Sorrento, effettuate dall’Arpac, che avevano spinto il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ad emettere un’ordinanza di divieto di balneazione, arrivano i nuovi risultati dei prelievi. Secondo i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, la qualità del mare, anche in quel tratto di costa, torna eccellente.

“Ancora una volta un inutile allarmismo ha visto protagonista il nostro mare – commenta Cuomo – A mio avviso l’attuale normativa che regola le analisi delle acque andrebbe cambiata, prevedendo almeno due prelievi a distanza ravvicinata. Ad ogni modo in queste ore revocherò l’ordinanza di ieri che vietava la balneazione e la cui causa era evidentemente, e come prevedibile, un singolo ed isolato episodio sulle cui cause abbiamo già avviato accertamenti”.