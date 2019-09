Sorrento. Marco Fiorentino “Sulla Regina Giovanna non si è fatto nulla per valorizzarla”

Sorrento. Si continua a parlare della Regina Giovanna, uno dei luoghi più belli della Campania e d’ Italia, sentiamo l’ex sindaco Marco Fiorentino, che fu colui il quale ha recuperato questo spazio alla collettività “Riuscimmo ad acquistarlo dai Gesuiti e fu un’operazione di cui fui molto contento per la città. Era importante lasciare questo bene alla fruibilità pubblica” . Ogni tanto è oggetto di polemiche “Purtroppo il sito non è curato e valorizzato, per la Regina Giovanna non si è fatto nulla” . Cosa si poteva fare? Noi speriamo nulla di troppo invasivo “C’era un’idea di riqualificazione dell’area, di fruibilità. Panchine per i turisti che potevano andare li per leggere, ma anche pulizia, sistemazione della zona, non si è fatto nulla” Lo avete mai chiesto? “Lo abbiamo chiesto e richiesto con forza, riuscimmo a far stanziare dall’amministrazione Cuomo 150 mila euro, ma poi questi soldi sono stati destinati ad altro” Qualcosa ha fatto Di Prisco con la Guardiania, la pulizia del sito “Pe