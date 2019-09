Sorrento. Considerazioni di un nostro lettore sullo stato di degrado in cui versa l’ospedale cittadino

Riceviamo e pubblichiamo

Era da molto che non andavo a Sorrento. E oggi, lunedì 30 settembre, mi è capitato di osservare alcuni turisti che scattavano una serie di foto dell’edificio del locale ospedale. Che pena quella struttura, m’è apparsa come na’ fresella rosicata e sfaldata in ogni dove: fuori… così, dentro…. Un caso? Rammento che ciclicamente riappare la notizia dell’accorpamento di detto nosocomio presso la struttura ospedaliera in Sant’Agnello. Sarò malizioso, ma avverto sempre più un puzzo di speculazione pianificata dai soliti noti. “MANCANZA DI FONDI”, direbbe il celeste Formigoni! Eppure, qui in Campania, abbiamo Don Vicienzo, il Presidente… nonché “sceriffo giustiziere”!!! Ma purtroppo quel puzzo si consolida ed è divenuto troppo forte, e rimuoverlo è cosa assai ardita anche per Santa Maria la Misericordia. Bah, intanto con gli affanni dell’umana fede, preghiamo… e tutti insieme cerchiamo di aprire gli occhi! Ve n’è bisogno! Gaetano Rancatore