Sorrento città “viziosa”: prima per ricerche di escort in Campania

Sorrento è la città con maggior numero di ricerche di escort in Campania, regione che si posiziona quinta tra quelle più “viziose” d’Italia. I dati sono stati resi noti dal portale Escort Advisor, che riporta anche il quadro relativo ai comuni, infatti la Città del Tasso compare nelle prime 40 città italiane per numero di ricerche (34esimo posto) ed è la prima in Campania.

A seguire ci sono poi Napoli, Salerno, Agropoli, Santa Maria a Vico e Castellammare di Stabia. Tra le località campane “più caste” si segnala Villaricca (al 662° posto nazionale),comune di circa 31mila abitanti della città metropolitana di Napoli. Benevento e provincia invece si segnalano per il capoluogo più casto tra quelli della regione.





Escort Advisor, sito del settore che pubblica la classifica dei migliori profili delle escort, non è solo famoso per le sue provocatorie scelte pubblicitarie, utilizzate per “sdoganare un argomento considerato da sempre scandaloso ma anche sensibilizzare sulla sicurezza che le recensioni garantiscono a tutti, utenti e sex workers”: infatti il portale riporta le interessanti statistiche sulle “attività” delle lavoratrici nelle loro zone.

Secondo i dati raccolti da Escort Advisor, il 9% dei clienti sceglie utilizzando il prezzo come primo elemento nella ricerca, andando al risparmio proprio come quando vanno a fare la spesa. Dall’inizio del 2019 escort sono 8.600 milioni gli utenti unici, che hanno effettuato circa 40 milioni di ricerche sul sito: il prezzo medio delle professioniste del sesso resta il criterio chiave per le scelte.

In molte città italiane, soprattutto al Sud, moltissime sono le sex workers che si propongono a prezzi inferiori a 50 euro: Trapani detiene lo scettro di città meno cara, con il 57% delle escort con tariffe inferiori ai 50 euro, mentre a Bolzano sono solo il 12% sulle 270 indicizzate sul sito. In Campania le professioniste del sesso con tariffe sotto i 50 euro sono il 40% ad Avellino (90 escort attive), Caserta al 34% su 372 escort attive, Salerno 38% con 546 escort attive, Napoli al 36% su 381 escort e infine al Benevento 48% su 132 escort.