Sant’Agnello. L’intervento di Michele Vitiello ripreso nel discorso dell’On. Mariastella Gelmini.

Nell’ambito della 3 giorni di Everest 2019, consueto appuntamento organizzato da Forza Italia, a Giovinazzo (Puglia), hanno preso parte ad interventi, dibattiti e scambi di opinioni, i vertici del partito, parlamentari, consiglieri regionali, delegazioni giovanili di Forza Italia e amministratori locali del medesimo partito. Molti i militanti presenti e provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa. A fare da mediatore negli interventi l’On. Maurizio Gasparri. Presenti anche Antonio Tajani, Giorgio Mulè, Sestino Giacomoni, la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini e la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini.

Proprio l’on. Gelmini, durante il suo intervento quali saranno gli obiettivi che il partito si è imposto nella cornice di questo nuovo governo, non ha potuto fare a meno di elogiare e riprendere un passo dell’intervento del santanellese Michele Vitiello ( coordinatore regionale della Campania di Forza Italia giovani). Infatti le parole della Gelmini sono state: “Come giustamente ha ricordato Michele Vitiello, che ha fatto un intervento bellissimo <>. Ma giustamente ha ricordato <> soprattutto dopo la cura Di Maio, coi navigator”.

Lo stesso Vitiello nel suo discorso ha sottolineato: “Dopo il fallimento dei populismi c’è una prateria da ricostruire ed occupare, attorno al lavoro e alla sostenibilità economica: quella che ambisce ad offrire una rappresentanza alla maggioranza degli italiani, poichè in 15 anni 2milioni di cittadini hanno abbandonato il Sud in cerca di opportunità e felicità. Ma bisogna farlo con un messaggio chiaro, non sovranista, rivolto al futuro”.