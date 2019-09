Positano la Festa del Pesce a mare a Fornillo. La storia che non ti aspetti cominciata alla Chiesa Nuova da dove nasce anche il logo

Positano. La Festa del Pesce a Fornillo è la festa di mare più bella della Costiera amalfitana se non della Campania. Ma dietro il “pesce” c’è una Storia fatta di cultura popolare che si perde negli anni e un’origine che non ti aspetti. Che solo noi positanesi conosciamo. Particolari che abbiamo vissuto. La prima edizione della Festa del Pesce fu fatta in Collina, non a caso la maiuscola, perchè i Collina del Bar Internazionale hanno avuto un ruolo molto importante. Mimì Collina, Domenico, fu tra gli organizzatori della prima festa che si tenne alla Chiesa Nuova, era quasi un happening, intervenne Shawn Philipps, c’era Scala da Praiano col suo gruppo, tempi memorabili, quando Positano era un luogo quasi hippy, quando venivano i Beatles e i Rolling Stones. Era Positano il luogo internazionale dell’arte, della musica, della cultura, quando , poco più giù, al Bar De Martino trovavi la Beat Generation al completo, passava pure Moravia con Pasolini. Insomma erano questi i tempi.. Un pò di anni dopo c’eravamo noi, l’associazione Solaria, di cui facevo parte anche io, pieni di sogni, volevamo cambiare il mondo, siamo rimasti quattro amici al bar. In questo bar dell’ “Interzona”, dove sopravvive ancora quella Positano con quella odierna, consumistica ed iperturistica, c’è Luigi Collina. Ancora i Collina, ma questa volta per sempre. Il suo logo, realizzato e approvato allora da Solaria che riprese la Festa del Pesce, è ancora oggi il simbolo di questa Festa del Pesce che rappresenta le nostre tradizioni ataviche. Che chi non nasce, vive e muore in queste scale può solo sfruttare ma non capire. Questo è il Genius Loci di Positano, questa è la Festa del Pesce, la nostra Festa, così come uno sprovveduto vede un’opera d’arte e dice come è bello il quadro, senza capirne il profondo significato, tanti si fermano a vedere e gustare la frittata, senza conoscere la Storia, e capire l’Umanità e lo Spirito che c’è dietro. Fermatevi e guardate e ammirate con rispetto , come di fronte ad un’opera d’arte, questa è la Festa del Pesce. Una magia , fatta da uomini e donne, che si ripete.

Michele Cinque