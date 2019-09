Positano. De Lucia “La Regione Campania partecipa solo al 15% per un evento mondiale come il Premio Danza. E’ una vergogna”

Positano, Costiera Amalfitana. Forti sono state le parole del primo cittadino della Città Verticale durante il convegno di presentazione del Premio Danza 2019, 47esima edizione che si è tenuto ieri pomeriggio nella Cripta della Villa Romana.

Nel corso del suo intervento il Sindaco Michele de Lucia sottolinea i grandi meriti di Luca Vespoli e dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Positano, ente della regione Campania, rispetto al Premio danza, sottolineando in seguito come però: “La regione Campania da un po’ anni compartecipa con una compartecipazione del 15%. È veramente vergognosa per un premio di questo livello, un premio che ha un riconoscimento mondiale, un premio che ha 47 anni”(…) “Posso dire che anche quest’anno abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare con l’orgoglio e la nostra città, facendo sempre meglio e facendo con le nostre risorse. Ho voluto per questo precisare che questa manifestazione è realizzata per l’85% con i fondi comunali del Comune di Positano.”

Nel video potrai trovare tutto l’intervento del sindaco De Lucia.

Prossimo appuntamento questa sera alla Spiaggia Grande per il Gran Galà.