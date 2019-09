Ospedale Costa d’Amalfi, oltre mille accessi ad Agosto: presidio fondamentale nonostante le criticità

L’Ospedale Costa d’Amalfi a Castiglione di Ravello, rappresenta uno dei siti salva-vite più efficace della Regione Campania. Nonostante i notevoli limiti strutturali e nell’organico, nell’ultimo mese è stato chiamato in causa in circa 1070 casi, secondo i dati snocciolati dallo stesso nosocomio: circa dieci interventi in più rispetto allo scorso anno.

Gli interventi sono stati 500 circa in codice giallo (casi mediamente critici) e 20 in codice rosso (casi con serio pericolo di vita, ad altissima priorità). Degno di nota è il dato sugli accessi dei vacanzieri: il 30% è infatti di nazionalità straniera, prevalentemente statunitensi, europei e australiani, ed in special modo anziani che hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici per patologie cardiache.

I trasferimenti in eliambulanza all’Ospedale Ruggi di Salerno per pazienti in codice rosso, sono stati 15 e per la maggior parte dei casi per patologie cardiovascolari. Poi si contano gli interventi per traumi da incidenti stradali e le cadute nei terrazzamenti. Il presidio ospedaliero è stato provvidenziale soprattutto per scongiurare numerosi casi di infarto, segnalati da primi dolori toracici.

Un sito di soccorso fondamentale quello di Castiglione, che nonostante il suo ruolo in un territorio difficile come quello della Costiera e la collocazione tra le “zone disagiate”, è costretto ad operare in condizioni critiche per scarsità del personale (soprattutto i rianimatori) e infrastrutturali (la dismissione della sala operatoria, l’impossibilità di far atterrare elicotteri, solo per fare degli esempi): questi dati ci rivelano che bisogna intervenire per attrezzare l’Ospedale Costa d’Amalfi.