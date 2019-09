Nocera Inferiore, a giudizio gli ex dirigenti della Nocerina

Affronteranno l’udienza preliminare in otto gli imputati Giovani Citarella, ex presidente dell’associazione giovanile sportiva Nocerina, i suoi soci di allora, come il fratello Christian, Michele Tamigi, il factotum Alfonso Faiella e Serena Canale, con Rosanna Russo, Aniello Ciancio e Ylenia Codraro. I primi cinque, in particolare, con Tamigi nel ruolo di direttore della Banca della Campania, Agenzia 1 di Nocera Superiore, Faiella quale esecutore materiale, i due Citarella a disporre e decidere, con la Canale quale delegata alla cassa, rispondono dell’accusa di associazione a delinquere portata avanti per creare rapporti bancari a nome dei calciatori della Nocerina, ignari dell’utilizzo del loro nome, in modo da negoziare titoli, incassare contanti ed evadere imposte, facendo ricadere la responsabilità sugli atleti tesserati con il club molosso.

fonte: “la Città”