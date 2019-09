Benevento un pari amaro, Salernitana fa impresa . Juve Stabia sprofonda. La B per la Campania è stata un chiaro scuro. I sanniti pareggiano col Montella e perdono il primo posto a favore dell’Empoli, a Salerno si festeggia il sorpasso del Benevento ed il secondo posto , la Juve Stabia fanalino di coda con un punto sembra già condannata alla retrocessione e a Castellammare di Stabia è processo.

I granata festeggiano oggi con un’impresa raccontata da Eugenio Marotta su Il Mattino

Salernitana corsara all’Ardenza dopo 40 anni. Granata alla terza vittoria di fila in trasferta. Al Picchi va in scena il festival del gol e delle difese ballerine, ma alla fine la spunta la compagnia di Ventura. Finisce 2-3 il posticipo domenicale della sesta di B tra Livorno e Salernitana. Granata sempre a rincorrere, ma altrettanto capaci di raddrizzare il timone e infilare l’inzuccata vincente con Djuric.

DUE VOLTI

La Salernitana soffre, sbanda e barcolla soprattutto nel primo tempo, fino a rialzarsi e infilare il colpo del ko, il colpo d’incontro proprio quando sembrava al tappeto. Proprio al suono del (primo) gong. I granata scendono in campo contratti e stranamente impauriti. Il Livorno prende subito in mano le redini del gioco. Breda ha studiato a fondo gli schemi di Ventura e va a soffocare tutte le fonti di gioco dell’ippocampo che si schiera con il consueto 3-5-2. Non solo. Il 3-4-3 camaleontico dei labronici mette in difficoltà Di Tacchio e compagni. Il centrocampo granata va in affanno, le mezzali (Maistro e Firenze) non fanno filtro, lasciando al solo Di Tacchio il compito di cucire e rattoppare. Come sempre accade in questi casi, l’attacco è lasciato solo al proprio destino. Nella prima frazione di gioco il Livorno fa il bello e il cattivo tempo. Pronti-via e Raicevic (9′) ben innescato da Luci grazia Micai. All’Ardenza sembra un monologo amaranto che trova la sua concretizzazione al 20′ quando Marsura è il più lesto di tutti a sfruttare una dormita della retroguardia granata bucando Micai da due passi. Il vantaggio galvanizza i toscani che vanno vicini al raddoppio con Raicevic (29′), che si avvita bene di testa e sfiora l’angolo alto. Alla mezz’ora però, la Salernitana esce dalle corde e reagisce, complice un cadeau del pacchetto arretrato avversario. Peccato che il sinistro di Djuric venga neutralizzato sulla linea da Porcino. Prima dell’intervallo ancora tante emozioni. Ancora Raicevic (36′) si vede respingere la sfera in corner. Dalla bandierina, i padroni di casa centrano il palo con un colpo di testa di Bogdan (37′). L’arbitro concede 2′ di recupero e proprio all’ultimo giro di lancette gli ospiti hanno un sussulto. Prima Firenze si vede murare da Bogdan un pallone e poi Migliorini pareggia di testa su cross di Cicerelli (47′).

LA SVOLTA

Nella ripresa, invece, sembra quasi che si giochi a chi sforna la frittata più grossa tra le rispettive difese. Il Livorno parte subito forte e Marras si vede sbattere la porta in faccia da Micai che evita il raddoppio (4′). Il gol dei padroni di casa arriva poco dopo con Raicevic che infila l’estremo difensore granata (12′) sul suo palo con la complicità di buona parte del pacchetto arretrato. La Salernitana però non va al tappeto. Neanche il tempo di esultare, infatti, che i granata pareggiano i conti sugli sviluppi di un corner battuto da Lopez con la palla che carambola sul corpo di Di Gennaro e finisce in porta. Quando il match sembra incanalarsi verso il pari ecco il colpo granata. Il Livorno resta in dieci negli ultimi scampoli di partita per l’infortunio capitato a D’Angelo con Breda che aveva sfruttato già tutti i cambi e la Salernitana ne approfitta. Djuric sfutta al meglio un traversone di Lopez e la incorna sotto la curva piena di 500 cuori festanti granata.

BENEVENTO Dura lex, sed lex. Quella del calcio a volte è anche beffarda in quanto non parametrata alle dirette responsabilità. Il Benevento per la seconda volta in cinque giorni passa in vantaggio, domina per lunghi tratti ma poi si lascia infilare sull’unica incertezza (e sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato). Così come il Pordenone martedì, anche l’altra neopromossa Entella strappa un punto ai giallorossi colpevoli di non aver capitalizzato le tante occasioni da rete. Inzaghi voleva agganciare il primo posto ma si ritrova in un gruppone di inseguitrici sempre più folto.

LA PARTITA

Il tecnico stavolta non azzecca i cambi: sul più bello SuperPippo toglie il migliore in campo, Kragl, per inserire Tello ed è proprio il colombiano a farsi anticipare da Sernicola in occasione del gol del pari. Tardivo l’innesto di Armenteros, ininfluente e svogliato in quel quarto d’ora che gli viene concesso. Male Coda e Insigne. Inzaghi deve lavorare ancora molto, soprattutto sulla lucidità mentale dei suoi e sui calci da fermo. Oltre a Schiattarella e Volta, l’allenatore piacentino all’ultimo istante perde anche Sau a causa di un problema muscolare. Così è costretto a modificare qualcosa senza tuttavia intaccare il canonico 4-4-2. Dentro Improta che si sistema alto a sinistra, Kragl passa a destra e Insigne avanza seconda punta accanto a Coda. Boscaglia preferisce De Luca a Morra in attacco come partner di Matteo Mancosu. Il Benevento parte come un fulmine e dopo appena 16 secondi Viola calcia al volo dalla distanza, la sfera si perde a lato d’un soffio. Nei due minuti successivi i giallorossi hanno altrettante occasioni con Kragl (inzuccata su imbeccata di Viola, Contini si salva coi piedi) e Improta (tiro-cross sul quale Kragl e Insigne arrivano con un attimo di ritardo). L’Entella si affaccia una volta sola in tutta la prima frazione, quando al 7′ Sala centra per De Luca anticipato con straordinario tempo da Letizia nell’area piccola. Il Benevento è un fiume in piena ma non riesce a sbloccarla: al 9′ Coda alleggerisce per Kragl che sgancia il suo terrificante sinistro e spacca la traversa, sulla respinta del montante Insigne spara alto. La pressione sannita viene ripagata al 19′, quando su uno spiovente dalla sinistra di Letizia, Nizzetto si dimentica di Kragl e offre al tedesco la possibilità di insaccare col piattone da due passi. Una volta in vantaggio i giallorossi allentano la presa e si propongono in maniera più sporadica.

LA RIMONTA

Nella ripresa l’assedio riprende. Subito Viola e Kragl non inquadrano il bersaglio dalla distanza, poi ci prova Coda che alza troppo la mira dai 18 metri. Più avanti lo stesso Coda si vede il suo sinistro dal limite contrato in corner, sull’angolo Caldirola spedisce alto da due passi a porta sguarnita. Boscaglia capisce per gli avversari la porta è stregata e decide di provarci: mette dentro Coulibaly e Morra, alzando il baricentro e aumentando la fisicità. Il gol ligure arriva al 36′ e nasce da un fallo di Hetemaj su Morra: batte Paolucci, Tello si fa beffare da Sernicola che di punta trova la deviazione di Maggio e le gambe aperte di Hetemaj. Niente assalto nel finale: il Benevento è stanco e scollato, l’Entella rischia anche di vincerla (De Luca calcia alto su uscita azzardata di Montipò). Ma sarebbe stata una punizione troppo severa.