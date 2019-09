Agerola, Pisacane si avvicina a De Luca per la Regione Campania. Cuomo a Sorrento spiazzato dall’uscita della Lega. Cambia il Governo, cambiano anche degli scenari politici fra Costiera amalfitana, Monti Lattari e Penisola sorrentina , le zone di cui si occupa Positanonews.

Ad Agerola clamoroso avvicinamento al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca di Michele Pisacane, l’ex deputato vorrebbe candidarsi , dopo aver occupato anche lo scranno da deputato, nel 2015 appoggiò l’ex sindaco di Salerno col Centro Democratico, poi la Lega, insomma il salto da un partito all’altro non è un problema . Ora con il partito “Idea” l’ex sindaco di Agerola ha aderito a Cambiamo, la lista di Giovanni Toti che si è staccata da Forza Italia per avvicinarsi all’area sovranista.

Luca Mascolo, sindaco uscente , che non potrà ricandidarsi per il divieto del terzo mandato, a meno che venga approvata la legge che consente anche il terzo mandato, è un punto di riferimento per il Partito Democratico ed è un pro “Renzi” da sempre, ora col PD al Governo aumentano le sue quotazioni, si dovrà vedere se per la Regione si farà alleanze M5S / PD e come si porrà. I due avversari Piscane e Mascolo poi potrebbero trovarsi nella stessa coalizione.

In Penisola Sorrentina , tradizionalmente meno forte politicamente a livello regionale dei Monti Lattari, ancora si deve capire che succede. A Sorrento “spiazzato” il sindaco Peppino Cuomo che avrebbe voluto candidarsi con la Lega, forte anche del consenso aumentato dalla presenza al Governo. L’uscita dal Governo difficilmente porterà a un aumento dei consensi al Sud . Si vedrà come si rimescoleranno le carte nei prossimi mesi, senza dimenticare anche le ambizioni del sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani ed il sindaco di Meta Peppe Tito.