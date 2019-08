Il tour di Goletta Verde arriva in Campania, la visita del Ministro Sergio Costa e gli appuntamenti

Goletta Verde di Legambiente ha iniziato il suo tour lo scorso 23 giugno toccando le varie coste italiane con lo scopo di monitorare la qualità delle acque, denunciare illegalità ambientali, abusivismo edilizio, trivellazioni di petrolio, marine litter e fornire informazioni ai cittadini sensibilizzandoli sulle tematiche che riguardano la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema. E ieri Goletta Verde è approdata in Campania dove resterà fino al 6 agosto con tre tappe: Scario (2-3 agosto), Acciaroli (4 agosto) e Procida (5-6 agosto). E nella giornata di ieri Sergio Costa, Ministro all’Ambiente, ha fatto visita alla Goletta Verde accolto dal comandante Marco Tibiletti e dall’equipaggio, dalla presidente di Legambiente Campania Mariateresa Imparato, dalla direttrice Francesca Ferro e dal sindaco di San Giovanni a Piro (Salerno) Ferdinando Palazzo. Durante il tour non manca l’appuntamento con il servizio SOS Goletta, attraverso il quale Legambiente chiede ai cittadini ed ai turisti di fornire il proprio aiuto segnalando eventuali situazioni anomale legate all’inquinamento delle acque, che vanno dalla presenza di chiazze inusuali alla presenza di tubature che scaricano direttamente in mare. Le segnalazioni verranno approfondite dai tecnici del laboratorio mobile e le denunce saranno inoltrate alle competenti autorità. Chiunque avesse una segnalazione da inviare potrà collegarsi al sito www.golettaverde.it. Inoltre quest’anno Goletta Verde è affiancata da Assovetro per sottolineare l’importanza di scegliere un contenitore in vetro per salvaguardare il pianeta proteggendo il mare e le sue creature. Il vetro, infatti, è riciclabile al 100% e per un infinito numero di volte, è composto da elementi naturali e non rilascia sostanze chimiche dannose.

Ecco i prossimi appuntamenti con Goletta Verde:

Domenica 4 agosto – ore 18.00

Porto di Acciaroli: Lancio dell’iniziativa di raccolta firme per la costituzione di una nuova Area Marina Protetta e uscita in barca

Lunedì 5 agosto – ore 19.00

Porto di Procida: Benvenuto alla Goletta Verde e visite a bordo in concomitanza dei festeggiamenti per la tradizionale Sagra del Mare e “Graziella”

Martedì 6 agosto – ore 12.00

Procida | Spiaggia delle Grotte: Trash mob “Usa e Getta? No grazie!” e Tappa di Riciclaestate, la campagna di sensibilizzazione dedicata alla Raccolta Differenziata

Mercoledì 7 agosto – ore 11.00

Napoli | Casina pompeiana, Villa Comunale: Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione in Campania

Intervengono:

Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania

Andrea Minutolo, Portavoce Goletta Verde

Daniela Villani, Delegata al mare Comune di Napoli

Stefano Sorvino, Commissario ARPA Campania

Comandante Pietro Giuseppe Velella, Capitaneria di Porto Napoli