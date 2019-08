Sorrento. Il sindaco Cuomo “L’Arpac ha comunicato i dati per la balneazioni, il mare torna ad essere eccellente. Perseguiremo lo scarico illegale”

ANTEPRIMA Sorrento. Il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo comunica alla vigilia di ferragosto che il mare è totalmente e pienamente balneabile grazie alle analisi dell’Arpac Campania, annuncia azioni nei confronti degli autori degli scarichi illegali.

“L’Arpac ci ha appena comunicato l’esito delle nuove analisi che avevamo richiesto.

Come ampiamente previsto, la classificazione del nostro mare torna ad essere eccellente, confermando la tesi che l’episodio sia stato causato da uno scarico illegale, da terra o da mare, non individuato.

Per evitare altri casi che danneggiano l’immagine e l’economia locale, intensificheremo i controlli sulla rete fognaria, per individuare eventuali illeciti, ed invochiamo una azione più serrata da parte delle forze dell’ordine, per vigilare sui comportamenti dei proprietari di natanti, soprattutto in questi giorni di intenso traffico via mare.”