Rischio Radon fra Sorrento e Amalfi, ora i controlli a edifici pubblici. Post di Concetta Buonocore geologa originaria di Positano .

Carissimi, finalmente la regione Campania con la legge n. 13 dell’otto Luglio 2019, ha normato in materia di riduzione del rischio di tumore ai polmoni derivante dall’esposizione alle radioattivita’ naturale causata dal gas radon. Il radon, gas nobile, e’ un prodotto del decadimento radioattivo dell’uranio contenute nelle rocce sia di origini vulcaniche, come le piroclastiti, molto diffuse nei nostri territori, sia di origine sedimentarie, come i calcari e i calcari dolomitici che costituiscono l’intera impalcatura sia della Costiera Amalfitana che della Penisola Sorrentina. Il radon e’ la seconda causa di tumore ai polmoni dopo la sigaretta in Italia e nel mondo dall’Organizzazione Mondiale della Sanita. mi interessai al Radon una decina di anni fa insieme all’arch. Giovanni Ercolino e facemmo per il comune di Positano le rilevazioni sia nella scuola media che nella scuola elementare, di nostra spontanea volonta’, autotassandoci. Oggi per caso mi sono imbattuta in questa legge regionale che finalmente prende atto di tale rischio e cerca di porre rimedio, come gia’ fatto da tempo nelle regioni del centro nord, ma anche in altri paesi dell’Europa. La legge prevede la rilevazione delle concentrazioni negli edifici pubblici e nei locali interrati, seminterrati e confinati, adibiti ad attivita’ commerciali dettando limiti di concentrazione e tempi. In essi il gas radon puo’ infiltrarsi direttamente dal suolo di fondazione attraverso le fessure, eventualmente presenti nei muri e nei pavimenti e sempre con le stesse modalita’, si puo’ diffondere nell’ambiente e derivare anche dai materiali impiegati per la costruzione quali tufi di ogni genere, mattoni in pomicemento, graniti e basalti.

Di tutti gli adempimenti questo e’ secondo me quello piu’ utile, poiche’ finalizzato alla salvaguardia della nostra salute, facendo prevenzione per quanto concerne il tumore ai polmoni. Pensate ad una persona che fuma e lavora in un locale dov’e’ alta la concentrazione di gas radon! la probabilita’ di ammalarsi raddoppia! non voglio fare allarmismi, ma solo informazione perche’ sono convinta, ma anche chi e’ saggio lo sa, che prevenire e’ molto meglio che curare! buonanotte, nella speranza di aver fatto cosa giusta e gradita😘