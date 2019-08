Ravello Festival. Oggi Felicori su Repubblica: pensa già al 2020 e attacca tutti anche De Masi

Ravello, Costiera amalfitana. Ravello Festival. Oggi il commissario Mauro Felicori su Repubblica: pensa già al 2020 e attacca tutti anche De Masi, che, invece, lo ha difeso.

Una bella pagina su Repubblica Napoli Dove Mauro felicori viene intervistato su Ravello festival sulla fondazione Ravello intanto c’era notare che sta parlando anche di organizzare il festival del 2020 mentre ricordiamo che da Napoli governatore regione Campania Vincenzo De Luca aveva dato incarico al commissario per sei mesi abbondantemente scaduti Affinché si cambiassero statuto come richiesto dal sindaco Salvatore Di Martino quindi un ruolo burocratico che ora si sta trasformando di fatto in un vero e proprio ruolo da presidente in buona sostanza felicori dice che Ravello festival deve essere il palcoscenico del San Carlo estivo e che la manifestazione dovrà essere più estesa un po’ Sul modello di De Masi, ma criticando anche lo stesso dicendo che era qualcosa di eccessivo. Inoltre ammette che qualche spettacolo non ha avuto il sold-out ma ritiene la cosa fisiologica e le critiche strumentali. Insomma un felicori A tutto campo per niente intenzionato a lasciare