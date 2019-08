Positano, Costiera amalfitana. Ieri il piazzale della Chiesa Madre Santa Maria Assunta presa per area di pranzo, nonostante i cartelli e nonostante le ragazze chiedessero alla gente di andarsene. Per il paese gente va a torso nudo, nonostante il divieto e le sanzioni. In spiaggia i vigili intervenivano su chi stava seduto sugli scaloni dei leoni , forse in reazione alle proteste per i bivacchi alla Chiesa, e su chi non si copriva appena lasciava la sabbia. Il problema del decoro esiste ma i positanesi sanno che quegli scaloni sono stati un simbolo di un paese che ti faceva sentire libero, toccare proprio gli scaloni con i leoni significa toccare la storia e stravolgere la natura del vivere l’estate a Positano, significa far fuggire le persone , si denatura il paese che non è mai stato oppressivo. Così pure imporre di coprire il torso appena si esce dalla spiaggia, c’è chi vuole cambiarsi nello spogliatoio per cui devi attraversare, per esempio.

Ieri c’è stata la clamorosa protesta civile da parte dei “vacanzieri” con Cecilia Donadio volto noto di Rai Tre, e conduttrice del Tg Campania, intervistata da Positanonews, sempre e solo unici ad essere sul posto e verificare di persona. I ragazzi, che sono tutti figli di storici professionisti ed imprenditori che vengono da Napoli o Roma abitualmente in vacanza, protestavano per questa forma di controllo e chiedevano anche di vedere i tavolini se erano tutti in regola, insomma la filosofia che li spingeva è dire, ma volete che dobbiamo sederci per forza in un locale?

Facciamo una premessa, i vigili fanno il loro lavoro eseguendo le disposizioni ricevute. Anche se per la spiaggia ci vorrebbe forse meno rigidità e intervenire solo dove si verificano problemi di ordine pubblico o di impatto negativi, come per la Chiesa Madre. Loro vengono spesso accusati di non intervenire. Ma non possono fare tutto, davvero in questo periodo il super lavoro è enorme e sono impegnati su più fronti . Come anche noi di Positanonews non possiamo e riusciamo a scrivere tutto. Ieri mi segnalarono che dal Montone a Fornillo giocavano e salivano per le camere dell’albergo Pupetto per prendersi il pallone, come pure per le cacche dei cani, i vigili non venivano, o se venivano ci mettevano tempo, ma credo che non sia per niente facile, bisogna chiedersi quante emergenze ha il paese e se sia possibile tenere i vigili ovunque. Diverso è il caso del bivacco alla Chiesa Madre o stare seminudi per il paese, ma ci vorrebbe l’esercito, non possiamo chiedere tutto ai vigili , bisogna rivedere la possibilità di far arrivare tanta gente a Positano, se non possiamo accoglierla. Don Raffaele Talamo diceva che non voleva la gente a bivaccare davanti alla chiesa, ma che sono anime cristiane e bisogna trovargli uno spazio dove stare se li facciamo venire, a volte famiglie coi bambini. Ieri un gruppo di boy scout disperati e sudati ha mangiato al fresco sotto la grotta di Fornillo diventata un’accampamento. Mi sembrava disumano dirgli di andarsene, ma anche fotografarli, erano imbarazzati, mi chiedevano se c’era un posto , un giardino pubblico, dove potevano andare, mi veniva in mente Montepertuso, sarebbe stato condannarli a morte o quasi farli arrivar tutti li a piedi. Brutto a vedersi è vero, e infatti è giusto cacciarli per la legge scritta. Ma questo è umano? Insomma non possiamo dire perchè vengono, ma perchè li facciamo venire? Dunque non possiamo chiedere tutto ai vigili, ne possiamo snaturare Positano facendo diventre la spiaggia da luogo di libertà, nei limiti della decenza ovviamente, che ha fatto la nostra fortuna anche turistica nel mondo, a campo di battaglia e di repressione. Neanche si può pretendere che i vigili intervengano ovunque, noi positanesi lo sappiamo sono le conseguenze del forte richiamo che abbiamo , ci vorrebbe una rivoluzione sociale e culturale, è come per gli assembramenti, se per l’ordine pubblico si prevede che vengano troppe persone e sono ingestibili vengono vietati, così bisogna pensare seriamente se e come imporre il numero chiuso e non pretendere umanamente tutto dai vigili. , ma anche da noi stessi.

Bisogna intervenire contro il decoro, contro i bivacchi, nel caso degli scaloni può darsi che i vigili siano stati chiamati perchè forse qualcuno si lamentava anche dell’intralcio, ma la nostra storia è fatta di libertà ed accoglienza.

Il problema non sono i vigili, che fanno il loro lavoro, è l’eccessiva affluenza che invade Positano ed anche altri paesi della Costiera amalfitana.