Positano. Chiesa e Comune nel 2020 per il parroco e sindaco. Ecco le novità /1

Positano, Costiera amalfitana. Passato il ferragosto e la festa della Madonna Assunta che abbiamo seguito chiudendo ogni tipo di polemica ma dando spazio alle celebrazioni religiose e festive che abbiamo seguito tutti i giorni con quattro persone dedicate a questo evento per noi positanesi si comincia a riparlare della Chiesa , ma anche del Comune, sono due riferimenti indiscussi ancora in Italia, in particolare al sud in Campania, da Napoli, Salerno e in Costa d’ Amalfi la Chiesa è ancora aggregatore di fedeli, anche se i tempi sono sicuramente cambiati per il laicismo imperante, ma anche per i tanti errori umani di chi dovrebbe essere un pastore per il suo gregge.

Per la parrocchia abbiamo don Giulio Caldiero come amministratore , già parroco poi in seguito al ricovero a Londra per un trapianto di fegato, è stato sostituito da don Michele Fusco , poi diventato Vescovo di Sulmona, quindi da don Nello Russo, proveniente da Cetara e Ravello.

Don Nello Russo è tuttora il nostro parroco, non è stato cambiato. Ora bisogna vedere quando ritorna e se ritorna qui o altrove. I tempi non sono brevissimi, quindi non lo vedremo già il 3 settembre. E’ probabile che passino un altro paio di mesi e quindi è corretto che sapremo del parroco a Positano, lui o altro giovane, si vociferava di uno di Aversa o Caserta.

Ci sono molte divisioni nella Chiesa positanese, noi non propendiamo per nessuna parte, Positanonews da voce a tutti, e quindi anche a queste divisioni. Don Giulio ha sciolto il Comitato, vi è distacco con l’amministrazione Comunale, simbolico il concerto all’alba col sindaco assente ed il vicesindaco Francesco Fusco, cugino del Vescovo, e Nino Di Leva, in quarta fila.

Messe non fatte e comunioni negate, richieste di soldi per la festa ed i fuochi, situazioni che hanno provocato discussioni e che noi abbiamo riportato, ambasciator non porta pena, inoltre i giornali hanno il diritto-dovere di seguire quello che succede anche nella Chiesa, per fortuna in questi casi cose non gravi, noi non siamo confessionali, siamo per i cittadini, e nella Chiesa vi sono stati episodi a danno di cittadini e bambini orribili , quindi queste sono quisquilie come diceva Totò, insomma cose che fanno parte della cronaca, del diritto-dovere di cronaca, e basta. Addirittura sui fuochi diamo , in parte ragione, a Don Giulio. I soldi li devono cacciare gli albergatori e ristoratori. Ma diciamo di più , bisogna portare rispetto alla figura del prete che non deve chiedere soldi, non è giusto che li chieda. Il Comune o gli albergatori devono fare i fuochi come fanno altrove, così la pensiamo noi, ma non tutta la redazione, è un nostro pensiero.

Abbiamo seguito con devozione tutte le manifestazioni mettendoci tempo e risorse del nostro giornale gratuitamente come sempre, anche se non siamo stati coinvolti, ne invitati, questo è il nostro paese, la nostra Chiesa, la nostra Madonna e siamo la voce dei positanesi.

Don Nello ha lasciato per un anno dal 3 settembre scorso. Ora i suoi incartamenti sono a Roma e si aspettano le disposizioni del Vaticano e del Vescovo di Cava de’ Tirreni , competente per la Costiera amalfitana ed Agerola, ma anche i tempi della burocrazia che anche la Chiesa ha. Dunque è probabile che rimarrà ad amministrare don Giulio Caldiero fino a Natale poi riavremo il nostro Don Nello, se lui vuole.

Anche per il Comune succederà tutto nel 2020. Non solo per il voto, anche per la campagna elettorale. Al momento sono tutti fermi, aspettando di sapere se verrà votata come legge la possibilità di fare il terzo mandato in piccoli comuni come Positano e quindi a candidarsi sarebbe Michele De Lucia. Tutto dipende da questo, è quindi una partita a scacchi, solo fra un paio di mesi verranno fuori i vari gruppi, che ora si organizzano…

Ma chi sono i “papabili”?

A domani la seconda parte.