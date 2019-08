IL NAPOLI SPLENDIDO ALLA PRIMA GIORNATA LE ALTRE ARRANCANO ROMA PAREGGIA E IL MILAN PERDE

IL NAPOLI SPLENDIDO

Sport Calcio – Analisi dei risultati prima giornata

Serie A: Lazio e Atalanta partenza sprint, è il giorno di Sinisa che emoziona tutti

Roma sciupona, Toro esordio vincente, Mihajlovic torna in panchina

26 agosto 2019 NEWS

Lazio e Atalanta rispondono a Juve e Napoli vincendo con modalita’ diverse in trasferte grazie alle doppiette di Immobile e Muriel. La Lazio stravince in casa Samp, l’Atalanta soffre e rimonta a Ferrara. La serie A si apre con un primo turno scoppiettante. Il Milan perde a Udine confermando i problemi di Giampaolo, mentre la Roma si butta via all’Olimpico: tre volte in vantaggio si fa sempre raggiungere dal Genoa. Una doppietta di Zaza lancia il Torino mentre il Brescia vince a Cagliari nel derby di Cellino e l’unico pari e’ tra Verona e Bologna con l’applaudito ritorno in panchina di Mihajlovic.

Comincia una stagione con tante polemiche su vari episodi e scelte degli arbitri.

Stasera alcune perplessita’ suscitano circa decisioni del Var. “Sul gol non gol e sul fuorigioco non si discute piu’, il problema e’ quando entra il fattore umano…”, dice alla Domenica Sportiva Marcello Nicchi, all’indomani delle polemiche per Fiorentina-Napoli.