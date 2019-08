Meta . Le opposizioni dicono no alla condivisione del segretario Deborah De Riso con Vico Equense, battaglie sui parcheggi e spiagge . Insomma il secondo mandato di Peppe Tito si annuncia più combattuto del primo, con M5S e il gruppo di Cocorullo che incalzano . Tito si sta muovendo a tutto campo, anche con una possibile candidatura alla Regione Campania, grazie agli agganci a Napoli con la Città Metropolitana. Mentre le opposizioni, da diverse angolazioni, stanno preparando vari attacchi sui parcheggi e sulla gestione delle spiagge, hanno cominciato a dire no allo condivisione della segretaria comunale, una professionista attenta , che già ha operato a Piano di Sorrento, considerando che le incombenze metesi sono non poche, ma alla fine il provvedimento è passato. Da notare che la delibera è stata fatta con consiglio comunale di lunedì scorso, a giochi già fatti e annunciati a Vico. Ecco il testo del deliberato

“Ad inizio di seduta fatto l’appello nominale risultano presenti n. 10 consiglieri oltre il Sindaco. Sono assenti i consiglieri Porzio e Balzano. Il Presidente pone in discussione l’argomento di cui all’unico punto all’o.d.g. ad oggetto: Approvazione della Convenzione fra i Comuni di Meta e Vico Equense per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale. Il Sindaco interviene invitando l’Assemblea a votare all’unanimità la proposta. Interviene il consigliere Russo che preannuncia voto contrario del gruppo in quanto ritiene deleterio per l’Ente dividere con altro Comune un Segretario della valenza di quello che ha Meta, e pur comprendendo le ragioni sostiene che Meta abbi bisogno di un Segretario a tempo pieno. Interviene il consigliere Lusciano che dà lettura dell’art. 97 del TUEL ricordando il ruolo del Segretario in un Ente e domandando se è questa la spesa pubblica da tagliare. Continua sperando che la decisione dell’utilizzo al 50% per ciascuno dei due comuni della figura del Segretario Comunale impersonata dalla dott.ssa De Riso non crei mancanze al Comune di Meta. Il Sindaco interviene precisando che la spesa del Segretario è una spesa obbligatoria che non può essere tagliata ma solo congelata in caso di convenzione. E’ comunque una occasione professionale da non perdere per il segretario ed un vanto per il Comune di Meta che sia stato scelto il proprio Segretario per il servizio in convenzione. Entra il consigliere Porzio. Non essendoci altri interventi in merito, il Presidente invita l’assemblea a votare la proposta dell’Amm.ne. Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito: Presenti n.12 Voti favorevoli 8 Voti contrari 4 (Cocorullo – Russo A. – Miccio – Lusciano)”