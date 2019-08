PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO RISULTATI DEL CALCIO D’AGOSTO INSIGNE TOP PLAYER

Il CALCIO del 24 e 25 Agosto

Serie A: Lazio e Atalanta partenza sprint, è il giorno di Sinisa

Roma sciupona, Toro esordio vincente, Mihajlovic torna in panchina

26 agosto 2019 NEWS

Lazio e Atalanta rispondono a Juve e Napoli vincendo con modalita’ diverse in trasferte grazie alle doppiette di Immobile e Muriel. La Lazio stravince in casa Samp, l’Atalanta soffre e rimonta a Ferrara. La serie A si apre con un primo turno scoppiettante. Il Milan perde a Udine confermando i problemi di Giampaolo, mentre la Roma si butta via all’Olimpico: tre volte in vantaggio si fa sempre raggiungere dal Genoa. Una doppietta di Zaza lancia il Torino mentre il Brescia vince a Cagliari nel derby di Cellino e l’unico pari e’ tra Verona e Bologna con l’applaudito ritorno in panchina di Mihajlovic.

Stasera alcune perplessita’ suscitano circa decisioni del Var. “Sul gol non gol e sul fuorigioco non si discute piu’, il problema e’ quando entra il fattore umano…”, dice alla Domenica Sportiva Marcello Nicchi, all’indomani delle polemiche per Fiorentina-Napoli.

I gol

Spal-Atalanta 2-3: al 31′ del st, destro chirurgico dal limite dell’area di rigore di Muriel che sigla la sua personale doppietta.

Roma-Genoa 3-3: al 25′ st Kouame’ raggiunge per la terza volta il pari, con un tocco acrobatico in tuffo su assist di Ghiglione.

Torino-Sassuolo 2-1: al 24′ del st, diagonale di Boga e il pallone si stampa sul palo. Sulla ribattuta, Caputo segna a porta vuota.

Spal-Atalanta 2-2: al 25′ del st, conclusione dalla distanza di Muriel, rasoterra in diagonale che non lascia scampo a Berisha

Sampdoria-Lazio 0-3: al 17′ del st, apertura di Milinkovic per Immobile che prima cicca il pallone, poi con il destro beffa Audero.

Sampdoria-Lazio 0-2: all’11 del st, Luis Alberto serve Correa in profondita’, l’argentino calcia con il destro trovando il 2-0.

Torino-Sassuolo 2-0: al 10′ del pt, tiro da fuori di Belotti che colpisce involontariamente Zaza e la traiettoria spiazza Consigli.

Cagliari-Brescia 0-1: al 9′ st Donnarumma insacca dal dischetto. Penalty concesso per un tocco di mano in area di rigore di Cerri.

Roma-Genoa 3-2: al 5′ st Kolarov su punizione firma il tris giallorosso. Palla dentro, arriva subito la segnalazione a Calvarese.

Roma-Genoa 2-2: al 44′ pt Criscito spiazza Lopez dal dischetto. Penalty concesso per un fallo di Juan Jesus, in seguito ammonito

Verona-Bologna 1-1: al 36′ pt pareggia Veloso con un capolavoro su punizione che si va ad infilare con estrema precisione nel sette.

Sampdoria-Lazio 0-1: al 38′ del pt, Luis Alberto lancia Immobile in profondita’, l’attaccante beffa Audero con un pallonetto.

Spal-Atalanta 2-1: al 34′ del pt, Hateboer pennella per Gosens, bravo ad anticipare D’Alessandro e di testa manda la palla in rete

Roma-Genoa 2-1: 31′ pt, Dzeko firma il sorpasso giallorosso. Capolavoro del bosniaco che si libera di 4 avversari e trafigge Radu

Spal-Atalanta 2-0: al 26′ del pt, Igor elude Hateboer e mette in mezzo il traversone basso per Petagna, che realizza a porta vuota.

Roma-Genoa 1-1: al 16′ pt Pinamonti sigla la sua prima rete in rossoblu’, smarcato da una sponda di Romero su un cross di Criscito.

Verona-Bologna 0-1: al 15′ pt Sansone dal dischetto, vantaggio per gli emiliani. Rigore concesso per fallo di Dawidowicz (espulso)

Torino-Sassuolo 1-0: al 14′ del pt, splendido cross di Ansaldi che trova solo in area di rigore Zaza, che di testa batte Consigli.

Roma-Genoa 1-0: al 6′ pt Under la sblocca. Il turco riceve da Dzeko quasi meta’ campo palla al piede e insacca con un gran tiro.

Spal-Atalanta 1-0: al 6′ del pt, Di Francesco per Petagna, quest’ultimo scambia con il numero 31 che tutto solo in area non sbaglia.