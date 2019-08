Faito, raid nella notte nel Centro sportivo Furto nel complesso, indagano i carabinieri

Raid nella notte al Centro sportivo a Faito. Brutta sorpresa, questa mattina presto, per i proprietari del complesso con piscina meta di tante famiglie durante il periodo estivo. Banditi si sono introdotti nel complesso, sul versante di Vico della montagna, per rubare e portare via tutto quello che trovavano. Sul furto indagano i carabinieri di Vico Equense. Questa mattina i titolari hanno fatto la conta dei danni per poi mettere tutto in ordine in tempo per aprire regolarmente nella settimana clou in termini di presenze. Al centro arrivano in tanti o con la funivia, usufruendo del servizio navetta, o con le auto. Il complesso rappresenta una valida alternativa al mare soprattutto per i ragazzi che usufruiscono anche dei campi di calcio, tennis e basket. Intanto è caccia ai colpevoli mentre a Faito, che vive un trend di ripresa in quanto a presenze anche di turisti stranieri, cresce il malcontento per la situazione del sistema di pubblica illuminazione. Al buio i tratti di montagna verso la stazione della funivia per l’assenza dei cavi. Una situazione su cui va avanti il palleggio di responsabilità tra il comune di Vico e la Regione Campania sulle competenze.

