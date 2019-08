CILENTO, RAGAZZO FRANCESE DISPERSO: RICERCHE PROSEGUONO SUL MONTE CERASO

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS è impegnato dalla mattinata di sabato 10 agosto per la ricerca di un ragazzo francese disperso sulla zona costiera del Cilento sud.

Le ricerche si sono oggi concentrate nel tratto di zona impervia compresa tra il Monte Ceraso e lo specchio d’acqua sottostante.

Il ragazzo aveva contattato il 112 per lanciare l’allarme ma purtroppo senza riuscire a riferire elementi utili a risalire alla sua posizione e purtroppo il cellulare non ha dato più segnale dopo poco tempo dalla chiamata giunta al 112. I tecnici del CNSAS hanno ispezionato, in sinergia con i Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco, sentieri e canaloni che dal monte scendono a valle, utilizzando anche tecniche speleo-alpinistiche per il superamento di salti di roccia e pendii particolarmente scoscesi senza finora alcun riscontro positivo.

Le ricerche, che proseguiranno anche domani su altri versanti, sono estese anche al lato Lucano, a cura della Prefettura di Potenza.