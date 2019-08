Christian De Sica ad Amalfi da Pansa nella pasticceria più buona del mondo, poi al largo di Positano ed I Galli . Per Christian De Sica ferragosto in Costiera amalfitana. Non poteva mancare per il nostro amico attore e regista una sosta nella pasticceria dei Pansa. Un punto di ritrovo per tutti i Vip che arrivano nella Divina.

Reduce dall’ottimo “Amici Come Prima”, dove è tornato a recitare con Massimo Boldi, sua storica spalla, l’attore ore sta in Campania per “Sono Solo Fantasmi”, con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi, che uscirà a novembre e verrà probabilmente presentato, come da tradizione, agli “Incontri” in Penisola Sorrentina.

Stamattina De Sica si è concesso anche una colazione golosa alla storica Pasticceria Pansa di Amalfi, ubicata nella centralissima Piazza Duomo.

Dopo la colazione non poteva mancare nemmeno la consueta foto di rito che De Sica ha concesso con grande gioia prima allo staff addetto alla vendita e poi in laboratorio con i maestri pasticcieri dove ha anche “messo le mani in pasta”.

Le foto sono state pubblicate sulla pagina Facebook della Pasticceria Pansa accompagnate dalla didascalia “E a Ferragosto a colazione si ride di “gusto” con il grandissimo Cristian De Sica”.

Poi Christian De Siba a bordo del suo Yacht “Mariù” si è recato in direzione Positano e l’isola de I Galli, luoghi visitati da lui spesso, anche sulle orme del padre, come Nerano a Massa Lubrense e Sorrento.