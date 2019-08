Due pullman e novanta ragazzi della Parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni di Vico Equense sono bastati ad “invadere” San Severino Lucano, questa tranquilla cittadina della Basilicata ai piedi dei Monti del Pollino.

Un’esperienza unica che la nostra Parrocchia ha fatto vivere tramite il grande lavoro frutto dei nostri bravi educatori, che non hanno tralasciato alcun particolare… tutto alla perfezione! Un qualcosa di straordinario sin dalla mattina fino alla sera. Un divertimento puro è stato vissuto dai tanti ragazzi dalla quinta elementare alla terza media dell’ACR. Un viaggio nelle emozioni unico, quattro giorni di bellezza straordinaria. “È tutto per noi”, prendendo questa frase in prestito da Nek… davvero tutto. I Ragazzi sono tornati a casa cresciuti, diversi e più contenti, soprattutto i tanti che hanno vissuto questo percorso alla prima esperienza. Le emozioni scritte sui volti hanno davvero cancellato tutto lo stress nelle preparazioni varie che gli educatori hanno offerto a tutti.

Un viaggio alla scoperta del cartone animato Coco ha rapito i ragazzi nelle varie tematiche qui presenti. Giornata per giornata le esperienze da vivere sono state sempre più belle. Si partiva dalla mattina con una piccola preghiera all’aperto dove nella tranquillità di questi luoghi si è riuscito a scrutare il proprio cuore. Dopo la colazione invece gli animatori preposti preparavano le attività da fare con la gioia nel cuore. Pranzo e poi giochi liberi con calcio, pallavolo e soprattutto un bel tuffo in piscina. Doccia e direttamente insieme per le attività del pomeriggio basandoci su diverse tematiche, anche importanti. Cena ed infine una bella serata insieme tra Caccia al Tesoro di notte, Ciao Darwin e Discoteca. La preghiera della notte assumeva tutto un altro sapore, perché dopo la preghiera per aprire la giornata, è soprattutto importante quella per chiuderla. Gesti, momenti, silenzio, e poi un momento bello con due parole da dirci sotto un bellissimo cielo stellato.

Siamo stati davvero “la storia del mondo”, questa è assolutamente una pagina bella da scrivere nel nostro libro della Parrocchia. Grazie davvero ragazzi ❤️