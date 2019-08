Bus SITA da cambiare e aumentare. Amalfi – Ravello in avaria , Positano – Sorrento tanti a piedi . Oggi ancora un autobus in avaria in Costiera amalfitana, sulla tratta Amalfi – Ravello – Scala, alle 17,30, stipati all’inverosimile il fumo dal motore ha fatto paura all’uscita di Via della Marra. Solo il provvidenziale intervento della polizia urbana ha evitato il peggio alla gente spaventata. Sotto accusa gli obsoleti Mann, ma non solo, anche nella tratta Amalfi – Agerola ci sono state accuse su bus in pessime condizioni . Autobus a euro 2, inquinanti e quasi da rottamare, stracarichi all’inverosimile. Altro problema segnalato le centinaia di persone che non riesconto a trovare posto sulla tratta Positano – Sorrento in particolare, alla Chiesa Nuova i residenti ci dicono “Eliminate la fermata, visto che spesso non prendete nessuno”. Inutile sottolineare che gli autisti non c’entrano nulla, è l’azienda , e la Regione Campania, che deve provvedere a mezzi nuovi e ad aumentare, diciamo noi almeno raddoppiare, le corse. Perchè non viene fatto? Perchè girano ancora questi mezzi obsoleti? Perchè le tratte pubbliche non vengono raddoppiate dall’alto?