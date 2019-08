Anteprima. Atrani / Scala. Briglie per il Dragone ancora piene di detriti e rifiuti, interviene la protezione civile. Rischio sempre alto . Da Cigliano, a Pontone, zona di Scala sulla strada per Ravello, fino ad Atrani, le briglie del fiume / torrente più pericoloso della Costiera amalfitana sono periodicamente piene di rifiuti e detriti.

A intervenire, nonostante la calura estiva che attanaglia la Costa d’ Amalfi, la Protezione Civile con il vice sindaco Michele Siravo. La Procura di Salerno è dovuta intervenire con il Genio Civile della Regione Campania affinchè ripulisse, con un intervento di 70 mila euro, ma queste briglie sono periodicamente intasate anche da rifiuti, anche un materasso.

Ci vorrebbe maggior collaborazione con i comuni, anche con Scala sopra , che dovrebbe intervenire per reprimere e sanzionare chi butta rifiuti. In ogni caso questo conferma quanto prospettato da Positanonews che le briglie sono pericolose se non manutenute sufficientemente.

Ricordiamo che proprio a settembre avvenne la tragedia di qualche anno fa e che alle prime piogge torrenziali, che si potrebbero verificare facilmente fra qualche giorno, il rischio sarebbe altissimo.

“Eravamo sul fiume io gustavo lauritano e salvatore serretiello il nucleo comunale protezione civile di atrani a fare pulizia delle briglie borboniche del dragone – ci spiega Siravo – , erano ostruite da detriti pezzi di legna, un materasso e un casco Per queste briglie (borboniche) basta un po di buona volontà e si fa pulizia … per le altre siamo ancora in attesa dalla regione campania di un tavolo tecnico che possa decidere chi le deve pulire e con quali fondi … Questa è un opera borbonica molto importante e abbiamo fatto una buona pulizia … tra po iniziano i temporali e bisogna stare in guardia”