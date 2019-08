Atrani. Parcheggio alla Via dei Dogi è legittimo! Vinto ricorso al TAR. ESCLUSIVA

Atrani, Costiera amalfitana. Il Parcheggio alla Via dei Dogi , finito sotto i riflettori con accuse e polemiche, è legittimo. A stabilirlo una sentenza del TAR Campania di Salerno che Positanonews pubblica in esclusiva . Mansi, proprietario di un’area scoperta di circa 250 mq., ubicata alla via dei Dogi del Comune di Atrani, catastalmente identificata alla p.lla 578 del Foglio Unico, ha dimostrato che sulla quale c’era giusta autorizzazione sindacale prot. n. 721 del 22.03.2002, rilasciata previo nulla osta da parte del Responsabile Ufficio Tecnico comunale,

esercita l’attività di parcheggio di autoveicoli.

L’istante ha, altresì, rappresentato di aver chiesto, nell’anno 2004, l’autorizzazione edilizia all’esecuzione di interventi di adeguamento del passo carrabile che consente l’accesso delle

vetture nonché di rafforzamento, con opere in calcestruzzo, del ponticello sovrastante il torrente Dragone, all’uopo producendo, quale titolo di legittimazione.

Il parcheggio era stato interdetto dopo l’alluvione, ma poi ripristinato dall’amministrazione di Luciano De Rosa, ora il TAR ha dimostrato che ha operato nella legalità. Sentenza Tar Campania su parcheggio Atrani