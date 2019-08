ASL Salerno-Regione Campania, si insedia il nuovo Direttore Generale Mario Iervolino. Auguri dal Cav. N. H. Attilio De Lisa

Si è insediato in data 9 agosto 2019 il nuovo Direttore Generale dell’ASL Salerno (Sanità Italiana-Sistema Servizio Sanitario Nazionale), il dottor Mario Iervolino, che finora aveva ricoperto il ruolo di Commissario straordinario dell’azienda di via Nizza.

Iervolino, ex sindaco di Ottaviano, è stato nominato alla guida dell’ASL salernitana per tre anni dal Presidente della Giunta della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il Cav . N. H. Attilio De Lisa Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Comune di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro, augura buon lavoro al neo Direttore Generale. “Ora auspico un incontro sereno di cui chiesto da tempo, come dipendente di ruolo al Presidio Ospedale Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri con requisiti anche per mansioni superiori dal 2008 (Coordinatore Management nelle organizzazioni sanitarie) di cui fa parte anche delle categorie protette con limitazioni presso il medico competente del lavoro locale ma finora solo penalizzato anche dopo corsi formativi obbligatori aziendali e i vertici locali non rispettando neanche il suo profilo professionale dopo abuso di potere da agire il Sottoscritto legalmente e chiesto dal 17 gennaio 2019 con protocollo aziendale centrale il ripristino immediato dove era idoneo in direzione sanitaria anche per le limitazioni presso l’ufficio gestione delle Attività ambulatoriali, del Back-Office CUP-Ticket ed ALPI ma senza una risposta scritta al merito con esito negativo sia a livello locale che centrale.

“Confermare Iervolino – continua De Lisa – è una scelta nell’ottica della continuità che piace a chi è stato inquadrato. Da parte mia c’è tutta la volontà di tenere rapporti costruttivi. Tutti dobbiamo avere un unico obiettivo: fornire servizi efficienti alla cittadinanza. Ecco perché come dipendente non farò mancare il mio apporto per aiutare cittadini e lavoratori del comparto“al rispetto delle disposizioni centrali come ho sempre fatto.