Praiano, la riflessione di Arturo Terminiello su B&b e case vacanza

Arturo Terminiello, sommelier di professione, attivista politico nonché consigliere del Movimento 5 Stelle a Praiano, dalla propria bacheca di Facebook offre una riflessione sulla sostenibilità del turismo, soprattutto per gli abitanti della Costa d’Amalfi. Dopo la questione del traffico, quello della densità delle strutture ricettive che aumentano a dismisura sul territorio della Divina è un altro tema fondamentale, per una molteplicità di questioni che spaziano dalla qualità della vita all’effettiva disponibilità di immobili, per chi decide di vivere nel proprio luogo natio. Ed è proprio quest’ultimo fatto, che viene analizzato.

“Il Comune di Praiano, in Campania, è al primo posto per rapporto abitazioni/attività extralberghiere. In parole povere significa che per ogni 1000 abitazioni, 589 sono adibite a B&b o case vacanza. Ovviamente questo conteggio, fatto da Airbnb (dati 2019 elaborati dal Sole24Ore, ndr), vale solo per quelle registrate, quindi senza menzionare quelle che potrebbero essere gestite in modo abusivo, se dovessero essercene. Questo, secondo me – spiega Terminiello – potrebbe a breve termine, se non già ora, trasformarsi in un problema per i giovani del posto che vogliono crearsi una famiglia e non hanno una casa, perché li porterebbe a doverla cercare altrove, magari in un’altra provincia, lontano dalle loro famiglie e per tantissimi, dal luogo dove lavorano, creando così ulteriori problemi ed ulteriore spese di gestione familiare. Con il massimo rispetto per i gestori di queste attività, inviterei tutti ad una riflessione, possibilmente prima che sia troppo tardi.”