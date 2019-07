Vico Equense / Meta, Sorrento . Oggi sposi Michele Di Martino e Fiorenza Valestra, due magistrati orgoglio della nostra terra. Una vita di sacrifici fra studi ed esami , coronata dal successo e ora dall’amore. Il dottor Michele Di Martino , attualmente in servizio presso il Tribunale di Torre Annunziata ( Napoli ) oggi è convolato a nozze con la dottoressa Fiorenza Valestra, una delle più giovani vincitrici del concorso in magistratura fra i primissimi posti in graduatoria.

Il loro “si” nella Basilica di Santa Maria del Lauro di Meta circondati dall’affetto di amici e parenti, poi il ricevimento nella splendida struttura delle Axidie di Vico Equense, con i pini che fanno da cornice ed il mare che si tocca con le mani, uno degli alberghi più belli della Campania, un luogo di gran classe e qualità.

Come classe e qualità hanno mostrato i due sposi, che hanno coniugato sacrificio e amore, orgoglio per la penisola sorrentina e non solo, a loro due vanno gli auguri di cuore di Positanonews per la vita e per il lavoro. Tanta felicità. Ad Maiora