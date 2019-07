Minori. Barbara Di Palma si rilassa alla Otium Costa d’ Amalfi con una fotografa speciale… Barbara, una delle più brave, e belle, giornaliste della Rai, made in Campania, la conosciamo da anni, ama la Costiera amalfitana e non poteva non rilassarsi qui nella Città del Gusto, indovinate chi ha fatto questa foto? E’ una fotografa molto, ma molto speciale ed importante per lei..

Lo dice lei stesso in un post

Quando mia mamma si impegna, diventa una fotografa top!! 😉😂 diciamo che anche la location fa la sua parte … OTIUM SPA Costa d’Amalfi Comune Di Minori Chalet de Mar — rilassata presso OTIUM SPA Costa d’Amalfi.