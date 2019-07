Giffoni Film Festival festeggia Batman

Anche il Giffoni Film Festival festeggia gli 80 anni di vita editoriale di Batman, il popolarissimo supereroe creato da Bill Finger e Bob Kane, pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti sul numero 27 del mensile «Detective comics» di maggio 1939. Le celebrazioni, che andranno avanti in tutto il mondo per l’intero 2019, sono iniziate a marzo ad Austin, in Texas, durante il festival SXSW, al grido di «Long live Batman!», mentre in Italia il 28 giugno è stata inaugurata al Museo nazionale della Scienza e tecnologia di Milano la grande mostra «Batman: 80 years of technology». Ieri, invece, a Giffoni Valle Piana s’è celebrato un autentico «Batman day».

Il primo appuntamento batmaniano nella Multimedia valley è stata l’affollata masterclass di uno tra i disegnatori contemporanei più apprezzati, anche negli Stati Uniti: l’italiano Carmine Di Giandomenico. «Quando disegni un’icona come Batman ha spiegato senti la responsabilità della sua storia, poiché nel corso dei decenni su quelle pagine hanno lavorato artisti straordinari e rivoluzionari come Neal Adams o il mio idolo Frank Miller. Così, quando mi hanno chiesto per la prima volta di disegnarlo, mi sono tremate le gambe. Poi, però, mi sono reso conto che in America apprezzano la libera interpretazione dei vari autori, anche per dare maggiore freschezza alle storie. Io, per esempio, ho subito modificato il mantello del personaggio, per dare un’idea visiva più simile al movimento delle ali di un pipistrello in volo». E col suo tratto drammatico ed espressivo, Di Giandomenico in questi giorni nelle librerie italiane col notevole graphic novel (non supereroico ma di fantascienza distopica) «La dottrina», edito da Feltrinelli Comics e scritto da Alessandro Bilotta (224 pagine, 22 euro) ha conquistato anche i lettori americani. «Mi piace disegnare per la Marvel e la Dc personaggi mitici come Daredevil o Batman. Però, a livello di storie, tra le due case editrici ha concluso preferisco la Dc Comics, perché intrattiene toccando anche temi adulti, mentre la Marvel oggi è puro intrattenimento».

Dopo la masterclass, il Giffoni Film Festival, in collaborazione con Warner Bros. Italia, ha ospitato anche la proiezione in anteprima nazionale di «Batman: Hush», film d’animazione ispirato a uno tra i cicli di storie batmaniane più celebri di questi anni, «Hush» appunto, scritto da Jeph Loeb e disegnato da Jim Lee e Scott Williams tra il 2002 e il 2003. Il cartoon sarà disponibile dal 20 agosto in esclusiva sulla piattaforma digitale di Mediaset, Infinity, mentre dal 21 settembre anche su Sky Primafila, iTunes, Youtube, Chili e Timvision. In conclusione della giornata dedicata all’ottantesimo compleanno di Batman, gli appassionati hanno visto anche l’episodio finale della serie tv «Gotham», prequel e spin-off ambientato nella cupa metropoli omonima, la più famosa dell’immaginario nerd globale.

Al Giffoni Film Festival, però, ieri s’è parlato anche di serialità italiana, grazie alla presenza di Elena Sofia Ricci, una tra le attrici nostrane più ammirate, reduce dal set della fiction Rai «Vivi e lascia vivere», girata a Napoli nelle scorse settimane con la regia di Pappi Corsicato. Premiata quest’anno col David di Donatello per il ruolo di Veronica Lario nel film «Loro» di Paolo Sorrentino, la Ricci interpreta «una donna piena di misteri, una mamma molto diversa dalle mie solite, molto pragmatica e non particolarmente affettuosa. Quando il suo segreto viene fuori ha aggiunto provoca una deflagrazione in famiglia e per lei un nuovo inizio. Sarà una serie piena di intrighi e colpi di scena. Sul set con Pappi è stata una piacevole follia e ho amato girare a Napoli, città che ho trovato molto migliorata rispetto al passato e più vivace. Le sono legatissima, perché vi debuttai anni fa a teatro, al San Ferdinando».

Tanti applausi da parte dei giovani presenti al Giffoni Film Festival anche per Arturo Muselli (Sangueblu in «Gomorra La serie») e per Gabriella Pession, intervenuta assieme alla sceneggiatrice Laura Ippoliti per presentare la nuova serie medical di Canale 5 «Oltre la soglia», nella quale interpreta la responsabile di un reparto ospedaliero di neuropsichiatria infantile, alle prese con casi complicati tra medicina e psicologia.

Ma Giffoni vuole dire anche innovazione. E anche quest’anno il dipartimento Innovation Hub del festival s’è confermato molto attivo, grazie all’intenso programma di workshop e tavole rotonde nella sede delle Antiche Ramiere, alla nuova sezione di audiovisivi in realtà virtuale, ai quattro progetti del Dream Team (oggi la presentazione ufficiale, a fine lavori) e all’annuncio di «Giffoni for kids», fondo di investimento per le start-up dei giovanissimi, che i coordinatori dell’Innovation Hub, Luca Tesauro e Orazio Di Martino, hanno definito «il futuro di Giffoni».