Eruzione Stromboli e il mare a Palinuro si ritira, ma nel Cilento c’è anche il vulcano Marsili

Dopo l’eruzione dello Stromboli il mare si è ritirato nelle Eolie, in Sicilia e fino al Cilento in Campania per alcuni metri, al punto che d’improvviso i gozzi e le altre piccole imbarcazioni che fino a pochi minuti prima erano in mare si sono praticamente arenate. I bagnanti, quando si sono resi conto che le onde non avevano più la stessa lunghezza, hanno cominciato seriamente a preoccuparsi e soprattutto a chiedersi le origini di un fenomeno di questo tipo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Palinuro, chiamata in soccorso delle imbarcazioni. Come detto, lo strano fenomeno capitato a Palinuro sarebbe legato alla violenta esplosione del vulcano Stromboli. Quanto accaduto non è un fenomeno nuovo. In passato l’eruzione dei vulcani della Sicilia determinò un effetto simile nel porto di Marina di Camerota. Non dimentichiamo che qui c’è anche il vulcano Marsili.