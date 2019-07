Il Costa d’Amalfi blinda la difesa: ingaggiato Gaetano Iommazzo

Proveniente dalle giovanili del Frosinone, approda all’Aprilia, prima di arrivare in Campania ed accasarsi alla Nocerina. Dopo l’esperienza con i molossi passa alla Palmese per poi approdare alla Sarnese in Serie D.

Viene tesserato poi dall’Agropoli, e proprio con i delfini sfiora la promozione in D, segnando anche tre reti. Lo scorso hanno ha militato nelle fila della Battipagliese, segnando 7 gol tra campionato e coppa, e da quest’anno entra ufficialmente a far parte della nostra famiglia.

Difensore poliedrico, può giocare in tutti i ruoli della difesa, è un giocatore di grande carisma e caparbietà che porta un indubbio bagaglio di esperienza con sè.

Una trattativa portata a termine grazie alla collaborazione di Stefano Squitieri e Valentino Viviani, procuratori del calciatore: “Vogliamo ringraziare ulteriormente il Costa d’Amalfi, e specialmente il direttore Sammarco e il Vice Presidente Buonocore, per la felice conclusione di questa trattativa. Dopo Malafronte siamo riusciti a portare, in una società fatta da persone serie ed ambiziose, un’altro grande calciatore come Gaetano Iommazzo.”

Queste le prime parole del calciatore, pochi minuti dopo la firma: “Sono davvero contento del buon esito di questa trattativa. Mi hanno davvero voluto con tutte le loro forze, segno che credono fortemente in me. Metteró tutto me stesso per ripagare questa fiducia, mettendomi a servizio della squadra ma specialmente del mister, il quale ho avuto modo di sentire diverse volte in questi giorni, e fin da subito mi ha entusiasmato rendendomi partecipe del progetto. Ritrovo tanti amici, come Malafronte, De Angelis ed Apicella, con i quali ho avuto modo di giocare. Sono davvero fiducioso, qui trovo un progetto serio ed ambizioso.”

Soddisfatto anche il Direttore Sammarco:

“Siamo soddisfatti del buon esito di questa trattativa, è un giocatore che io ed il mister volevamo fortemente, ed in lui riponiamo tanta fiducia. Un acquisto importante per le nostre ambizioni, e quindi per il progetto tecnico.”

Il Presidente, e tutta la società, da ufficialmente il benvenuto in famiglia a Gaetano, augurandogli di poter centrare, insieme, gli obiettivi preposti.

UFFICIO STAMPA COSTA D’AMALFI