Cosa Fare questo Weekend? Ecco tutti gli eventi in programma in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina

E sta per finire anche questo mese di Luglio. L’estate sta correndo molto in fretta. Per questo ultimo weekend del 27 e del 28 luglio ecco tutti gli eventi in programma in Costiera Amalfitana e in Penisola Sorrentina. In più qualche evento generico in Campania.

A Sorrento continuano i festeggiamenti di Sant’Anna e domani dopo la processione, lo spettacolo musicale dei Sud 58 di Made in Sud.

A Piano continuano gli eventi estivi, con tanti eventi musicali a Villa Fondi, che potrai trovare nella nostra sezione eventi.

A Vico Equense comincia il periodo delle sagre e il Social Festival.

Eventi e serate sulla spiaggia di Meta.

A Positano continua il Positano Teatro Festival. Questa sera con “Compleanno” di Enzo Moscato e domani sera con “Statue unite” di Edoardo Tartaglia e Veronica Mazza.

Ad Agerola non perderti un nuovo appuntamento del Festival della Alta Costiera Amalfitana “Agerola sui Sentieri degli Dei” con i festeggiamenti in onore a San Nicola di Bari di stasera e domani.

Dal 26 al 28 luglio ritorna Cetara la “Notte delle Lampare” nell’ambito della rassegna “Le Notti Azzurre”. L’appuntamento tanto atteso da visitatori di ogni dove quale evento di punta dell’estate cetarese, in cui si potrà assistere alla battuta di pesca notturna a bordo di un traghetto, è giunta alla sua 45esima edizione. Lo spettatore potrà osservare, a pochi metri di distanza, i pescatori mentre attirano con le lampare i branchi di alici, verso le reti calate dalle loro tradizionali cianciole. Per il programma completo dell’evento cliccare qui.

Si rinnova a Tovere di Amalfi l’appuntamento con la Sagra della Patata, giunta quest’anno alla sua 23esima edizione. La Sagra della Patata si svolgerà domenica 28 luglio, a partire dalle 20.30 quando nel borgo collinare di Amalfi si darà il via al gustoso appuntamento gastronomico tutto incentrato sui gustosi tuberi.La caratteristica festa, che si svolge tra musica e degustazioni, coinvolge l’intera popolazione del borgo e vede protagonisti i tanti contadini che conferiscono all’organizzazione i loro tuberi prodotti nei terrazzamenti digradanti verso il mare e coltivati in condizioni ambientali uniche.

A Pucara di Tramonti il 26, il 27 e il 28 Luglio si rinnova il ‘Festival del Limone’, una rivisitazione in chiave moderna della più famosa e tradizionale vecchia Sagra del Limone. Nella storica cornice della frazione di Pucara, una delle tredici del polmone verde della Costa, dove nacque, grazie alle suore, il famoso rosolio Concerto, si svilupperà il percorso eno-gastronomico, caratterizzato dai tipici prodotti locali Tramontani e legati a doppio filo al limone, con la presenza di eccellenze del territorio, realtà della Divina che nel tempo hanno saputo farsi apprezzare in ambito nazionale e non solo. Infine la musica live, il Monastero di SS. Giuseppe e Teresa, la chiesa di Sant’Erasmo col suo piazzale, e lo stretto vicoletto che collega i due luoghi religiosi, provvederanno a fornire al percorso un fascino antico e di altri tempi.

Appuntamento con il teatro a Minori il 27 luglio alle 21.00 alla Villa Marittima Romana con l’Associazione culturale “Aliestese” di Vittorio Veneto. “Aliestese” porterà in scena il musical dal titolo “Speriamo che sia femmina”, con un cast composto da circa 150 elementi tra ballerini, attori, musicisti e cantanti e la regia di Alessandra Zandanel.

Il Ravello Festival chiude idealmente il primo mese di programmazione estiva ospitando il debutto sul Belvedere di Villa Rufolo dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e del suo direttore musicale Gabriele Ferro. L’appuntamento è per domenica 28 luglio alle 20.00 quando l’Orchestra del Teatro Massimo salirà sul palco per eseguire, con il soprano Maida Hundeling e il baritono Thomas Gazheli, la Lyrische Symphonie op. 18 di Zemlinsky, rara pagina che l’Orchestra e Ferro avevano già proposto a Palermo per l’inaugurazione della Stagione concertistica 2018, la Sinfonia dall’opera Oceàna di Antonio Smareglia e il finale della Salome di Richard Strauss.

Si terrà oggi a Castelnuovo Cilento si terrà la 25 edizione di Ritorno al borgo Organizzata dalla Proloco. Ritorno al Borgo a Castelnuovo Cilento propone tanti spettacoli musicali e gruppi itineranti e poi dalle 23.20 si accendono i riflettori del palco con tanti gruppi importanti: il 27 luglio ci saranno i Tamburellisti Di Torrepaduli. Per il borgo ci sarà la Musica Itinerante con I Lanternina Folk, I Kiepò, Poveri Cristo, Daniele Botticchio, La Zira ecc. Non mancheranno stand di Enogastronomia e mercatino di prodotti tipici e artigianali. Ci saranno navette in partenza da piazza ferrovia a Velina dalle ore 20.00 e dalla piazza di Vallo Scalo alle ore 20.15.

Fino a domenica 28 luglio 2019 in località S. Marco ai Monti, nel comune di S. Angelo a Cupolo, nel beneventano, si terrà la Sagra del caciocavallo impiccato. Il menu comprende fusilli al sugo mantecati con il caciocavallo, salsiccia e pancetta alla brace, patatine fritte, tanti dolci, vino locale. Le serate saranno allietate da buona musica ed il ricavato verrà utilizzato dalla locale Parrocchia di San Marco Evangelista, che ha organizzato l’evento, per iniziative sociali e di beneficenza.

Fino al 28 luglio si terrà la Festa della Birra a Teano vicino Caserta curata dall’Associazione TeanoFestival. La festa della birra presenta anche un ottimo programma artistico, garanzia di spettacolo e divertimento. Quest’anno l’Associazione TeanoFest oltre a tanta buona birra propone tanti eventi ad ingresso gratuito: sabato 27 Peppe Laurato & Rosaria Miele. Gran finale domenica 28 luglio con H. 21:30 BRUSCO & Roots in the sky band e poi alle H. 23:00 PIOTTA Live with the band Interno 7 Tour. Per maggiori informazioni.